Kommt das Erdgas nach Kirchremda?

Wird der Ortsteil Kirchremda in absehbarer Zeit an das Erdgasnetz angeschlossen? Ja, gut möglich, vorausgesetzt es gibt genügend Interessenten. Die Thüringer Energienetze (TEN) zeigt sich aufgeschlossen gegenüber dieser Investition und prüft die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens. In einem Schreiben hat sich das Unternehmen an die Anwohner gewandt und um eine konkrete Interessensbekundung gebeten. Etwa 20 Haushalte sind davon betroffen.