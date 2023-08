Kommunale Wärmeplanung für Rudolstadt

Rudolstadt. Rudolstadt und EVR ziehen externe Planer hinzu. Die Planungskosten werden auf 250.000 Euro geschätzt

Die Stadt Rudolstadt bringt das Vorhaben kommunale Wärmeplanung (KWP) an den Start. Die Stadt wird perspektivisch gesetzlich dazu verpflichtet,will jedoch bereits vor dieser gesetzlichen Verpflichtung mit dieser Planung beginnen. So ist vorgesehen, in Zusammenarbeit mit der Energieversorgung Rudolstadt (EVR) GmbH ein Konzept für die kommunale Wärmeplanung zu erstellen und die dafür mögliche Förderung bei Antragstellung bis zum 31. Dezember in Höhe von 90 Prozent zu nutzen.

Grundlage der Zusammenarbeit ist eine Vereinbarung zwischen der Stadt Rudolstadt und der EVR über die Beratung und Projektbegleitung zur KWP. Die EVR wird beauftragt, die Stadt bei der Erstellung der kommunalen Kälte- und Wärmeplanung nach Kommunalrichtlinie zu beraten, die Vergabe zur Beauftragung eines qualifizierten Planungsbüros vorzubereiten und das Projekt, soweit von der Stadt beauftragt, zu begleiten.

Die kommunale Wärmeplanung soll von einem externen qualifizierten Planungsbüro erarbeitet werden. Für die geschätzten Kosten in Höhe von ca. 250.000 Euro wurde im Juli 2023 ein Förderantrag an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz für den Projektzeitraum 1. Dezember 2023 bis 31. November 2024 gestellt. Die Gesamtsumme wird mit 147.800 Euro und 90-prozentiger Förderung angegeben.