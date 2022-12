Kostenlose Diakonie-Suppe in Saalfeld und Bad Blankenburg

Jana Weidlich und Renate Streitz von der Diakonie in Saalfeld erwärmen Suppe für Bedürftige, ausgeteilt im „Cafè Waage“ in der Brudergasse in Saalfeld.

Saalfeld. Mit Hilfe von Spenden werden fortan Suppen für Bedürftige im jeweiligen „Café Waage“ gekocht. Jana Weidlich: „Diese Hilfe wird gebraucht.“

Die Idee dazu hatte ihre Kollegin Ilona Grundler, sagt Jana Weidlich von der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein lachend - und diese Idee kommt gut an: Bereits am Mittwoch ging die im „Café Waage“ in Bad Blankenburg kostenlos für Bedürftige bereitgestellte heiße Suppe gut weg, berichtet Jana Weidlich. 15 bis 20 Portionen seien gekocht worden und es habe nicht gereicht. „Nächstes Mal werden wir mehr kochen müssen“, bilanziert Jana Weidlich, die am Donnerstag wieder die am Diakonie-Standort Industriestraße gekochte Suppe erwärmt, gemeinsam mit ihrer freundlichen Mitstreiterin Renate Streitz.

Gulasch- und Kürbiscremesuppe in der Saalfelder Brudergasse

Dieses Mal dampft es in der Küche des „Café Waage“ der Diakonie in der Brudergasse in Saalfeld recht verführerisch. „Diese Hilfe wird gebraucht“, weiß Jana Weidlich. Deshalb sind die beiden großen Töpfe, einer mit Gulaschsuppe, einer mit Kürbiscremesuppe, auch jeweils randvoll gefüllt. Viele Menschen hätten angesichts gestiegener Kosten nur noch ein sehr knappes Budget für Lebensmittel, bestätigt sie.

„Wir hoffen auf Ehrlichkeit“, sagt Jana Weidlich lachend

Bezahlt wird dieser kostenlose Mittagstisch aus Spenden an die Diakonie und der Evangelischen Kirche. Jana Weidlich zufolge soll das köstliche Suppenangebot in dieser Woche keine einmalige Aktion sein: Künftig soll es sie jede Woche geben - am Mittwoch in Bad Blankenburg, am Donnerstag in Saalfeld. Niemand, der das Suppen-Angebot annehmen wolle, müsse sich dafür irgendwie ausweisen oder seine Bedürftigkeit nachweisen. „Wir hoffen auf Ehrlichkeit“, sagt Jana Weidlich.