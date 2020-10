Kostenlose Lichttests: Sehen und gesehen werden

Kfz-Werkstätten bieten wieder kostenlose Lichttests an. Doch braucht man das überhaupt? Und was ändert sich noch für Autofahrer im Herbst?

Herr Hollmann, der ACE-Kreis Thüringen Süd, dem Sie vorstehen, empfiehlt jetzt im Oktober, am kostenlosen Lichttest teilzunehmen. Warum dieser Aufwand, wenn das Auto regelmäßig gewartet wird?

Eine gründliche Überprüfung und Säuberung der Fahrzeugbeleuchtung, ist wichtig und liegt in der Verantwortung des Fahrzeugführers. Die Nächte sind lang, oft liegen Nebelschwaden über den kürzeren Tagen und Regenschauer bestimmen den täglichen Wetterbericht. In dieser Zeit sorgt eine gute und fehlerfrei funktionierende Beleuchtung nicht nur für bessere Sicht, sondern macht auch sichtbarer. Ebenso wie das Einschalten der Beleuchtung auch am Tag.

Was passiert beim Lichttest genau?

Es werden unter anderem Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung sowohl auf Funktion als auch auf richtige Einstellung überprüft. Dazu gehören neben Nebelscheinwerfern auch Fern- und Abblendlicht, Bremslichter, Nebelschlussleuchte, Blinker und weitere Beleuchtungsbestandteile.

Worauf sollte man jetzt noch achten?

Dass das Wischwasser Frostschutz enthält, die Scheiben gründlich von innen gereinigt werden und die Wischerblätter noch in Ordnung sind. Prinzipiell empfiehlt es sich, im Herbst und Winter einige Minuten früher loszufahren als gewöhnlich. Das entspannt auf dem Weg zum Ziel, beugt Hektik vor und trägt zur Verkehrssicherheit aller bei. In Waldgebieten sollte man ständig auf einen Wildwechsel, besonders in der Dämmerung und in den frühen Morgenstunden gefasst sein.

Gespräch: Thomas Spanier