Kostenlose Masken werden in Saalfeld-Rudolstadt verschickt

Der Landkreis stellt jetzt allen Gemeinden kostenlose Kontingente von Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung. „Die Masken können Sie in eigener Verantwortung an Einrichtungen Ihrer Gemeinde wie Feuerwehren, Kindergärten, Verwaltungen und sonstige bedürftige Menschen verteilen“, schreibt Landrat Marko Wolfram in einem Brief an die Bürgermeister und VG-Vorsitzenden. Die Verteilung an die Schulen übernimmt der Kreis in Eigenregie.

Verschiedene Personengruppen haben zudem Anspruch auf kostenlose medizinische Masken. Hier erfolgt die Verteilung über unterschiedliche Wege. Die vom Bund angekündigten FFP-2-Masken werden von den Krankenkassen direkt an die Anspruchsberechtigten über die Apotheken verteilt. Das Land versorgt seinerseits bedürftige Bürger mit jeweils vier FFP-2-Masken und zwanzig OP-Masken, die per Post zugeschickt werden. Ein Antrag ist nicht erforderlich.

Auch Kunden des Jobcenters erhalten ebenfalls vier FFP-2-Masken und 20 OP-Masken kostenlos. Die Verteilung der Masken übernehmen das Jobcenter und die Gemein-den. Die Bewohner des Städtedreiecks können die Masken aber auch direkt beim Jobcenter abholen. Bei Abholung sollten diese Kunden ihre Bedarfsgemeinschaftsnummer bereithalten.