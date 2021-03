Kostenlose Tests in Saalfeld und Rudolstadt auch am Ostersamstag

Rudolstadt. Das Deutsche-Rote-Kreuz betreibt Teststationen im Landkreis.

Die beiden Corona-Teststellen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rudolstadt und Saalfeld werden seit der Eröffnung Anfang Februar gut angenommen. Doch die Mitarbeiter dort erleben immer wieder, dass es offenbar noch Informationsbedarf gibt. „Die Tests auf das Coronavirus finden hier auch ohne vorherige Terminabsprache statt und sind für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei“, macht DRK-Geschäftsführer Matthias Schmidt aus gegebenem Anlass deutlich.

Große Unterstützung erfährt das Testteam aus der Bevölkerung. „Uns erreichen immer wieder Anfragen von Helfern, dafür sind wir dankbar. Die Unterstützung ist willkommen“, so der DRK-Chef. Mit im Einsatz sind derzeit unter anderem Mitarbeiter des Rudolstädter Theaters. Zudem arbeiten vier Soldaten in den Teststellen „Wir haben diesbezüglich einen Antrag gestellt, der befürwortet wurde“, erklärt er.

Sollte ein Coronatest zu einem positiven Ergebnis führen, so kann vor Ort direkt ein PCR-Test vorgenommen werden. „Das erspart zusätzliche Wege und hilft weitere Kontakte zu vermeiden“, ergänzt Matthias Schmidt.

Das DRK erweitert sein Testangebot auch über das Osterfest. So sind die beiden Teststellen in der Rudolstädter Breitscheidstraße und am Schießteich in Saalfeld zusätzlich am Ostersamstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten der Teststellen: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8 bis 15.30 Uhr, Mittwoch 10 bis 18 Uhr.