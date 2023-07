Kräutertag in Dröbischau geht am Sonntag in seine 21. Auflage

Dröbischau Egelsdorfer Olitätenkönigin Astrid Schmidt wird auch dieses Jahr zu einer Kräuterwanderung einladen, die am Heimatmuseum beginnt

Mit viel Liebe und Engagement wird der Kräutergarten im Königseer Ortsteil Dröbischau durch Mitglieder des Heimatvereins und fleißige Helfer gepflegt. Viele Informationen über Heilpflanzen und heimische Kräuter erinnern an den Olitätenhandel in der Vergangenheit. Zwei Jahre später kam ein Bauerngarten mit den üblichen einheimischen Gemüsesorten und Getreidearten hinzu, dazu auch ein Tiergehege mit Streichelzoo für unsere kleinen Besucher, schreibt Karl-Helmut Hassenstein auf der Webseite der Stadt. Dort kündigt er zugleich die aktuelle Auflage des Kräutertags an.

Seit 21 Jahren wird ein Kräutertag begangen, der in diesem Jahr am 23. Juli um 10 Uhr mit einer geführten Kräuterwanderung der Olitätenkönigin Astrid Schmidt aus Egelsdorf beginnt. Treffpunkt ist am Heimatmuseum, das von 10 – 17 Uhr geöffnet hat. Für lustige Überraschungen, leckere Picknickangebote und gehobene Kräutlein aus dem Fläschchen während der Wanderung, die zum Kräutergarten führt, wird gesorgt.

Ab 12 Uhr werden zur Stärkung und Erfrischung eine schmackhafte traditionelle Schippelsuppe aus frischem Gemüse, erfrischende Getränke mit Beeren, Wurzeln und Kräutern, Kaffee und Kuchen wie auch Spezialitäten vom Rost angeboten.

Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Der Heimatverein Dröbischau lädt ganz herzlich zu diesem Kräutertag ein und freut sich über jeden Besucher.