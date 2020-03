Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krankenhaus sichert Betreuung der Mitarbeiterkinder in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck

Die Thüringen-Kliniken sichern trotz der bevorstehenden thüringenweiten Schließung von Schulen und Kindergärten die Betreuung der Kinder von Mitarbeitern ab. Das Angebot sieht vor, gesunde Kinder zwischen drei und elf Jahren, deren Eltern nicht kürzlich in einem Risikogebiet waren, an den Standorten in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck in Obhut zu nehmen.

Am Montag ab 7 Uhr stehen dazu Physio- und Ergotherapeuten des kommunalen Krankenhauses, die sich freiwillig dazu bereiterklärt haben, im Klinikcafe Oase in Saalfeld, in der Tagesklinik Rudolstadt und der Physiotherapie Pößneck bereit, um die Kinder von Ärzten, Schwestern und Pflegern zu betreuen. Frühstück und Wechselsachen sollen mitgebracht werden.

Eine Sorge weniger haben auch werdende Eltern, die in diesen Tagen ein Kind erwarten. Weil die Unterstützung während der Entbindung wichtig ist, darf an den Thüringen-Kliniken während der Entbindung eine Begleitperson mit den Kreißsaal. Diese Ausnahme vom ansonsten geltenden Besuchsverbot im Krankenhaus bestätigte am Sonntag die Geschäftsführung.