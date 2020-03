Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis Saalfeld-Rudolstadt: Absagen und Schließungen im Dutzend

Jede Menge freie Termine haben die Entscheidungsträger im Land angesichts der Coronakrise in den nächsten Wochen. Seit Freitag hagelte es Absagen von Veranstaltungen, Schließungen von Einrichtungen oder Einschränkungen von Sprechzeiten im Dutzend. Hier eine unvollständige Übersicht.

Der in Bad Blankenburg geplante Sozialkongress der Diakonie, bei dem der Publizist Heribert Prantl als Hauptreferent auftreten sollte, wurde bereits vorige Woche abgesagt. Nun folgte die für den selben Tag in Saalfeld angesetzte Jubiläumsveranstaltung des Naturparks Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, zu der sich auch Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) angesagt hatte. Landrat Marko Wolfram (SPD) verzichtete angesichts der aktuellen Lage am Montag auf die Kreisbereisung in Rudolstadt, auch der offizielle Akt zum Start des Brückenbaus zwischen den Saalfelder Ortsteilen Obernitz und Reschwitz wird verschoben.

Hochzeiten und Trauerfeiern bei Einhaltung von Auflagen möglich

Dass sämtliche Veranstaltungen in den Kultureinrichtungen im Landkreis ausfallen und auch anstehende Ausbildungen und Versammlungen der Feuerwehr abgesagt wurden, wurde bereits berichtet. Das Forstamt in Schleiz bleibt für den Besucherverkehr geschlossen, die AOK führt ab Donnerstag als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern keine persönliche Kundenberatung mehr durch. Dasselbe gilt ab sofort für die Servicestelle Saalfeld der DAK Gesundheit. Ihr Kundenzentrum schließt die Energieversorgung Rudolstadt (EVR). In allen genannten Einrichtungen gibt es Servicetelefonnummern und werden die Briefkästen regelmäßig geleert.

Hochzeiten und Trauerfeiern sind laut Landratsamt weiterhin grundsätzlich möglich, soweit die Zahl von 50 Personen nicht erreicht wird und die Auflagen (namentliche Registrierung, kein Zugang für Personen mit Erkältungssymptomen) eingehalten werden.