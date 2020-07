Noch-Alltag in der Saalfelder Leitstelle. Das Objekt am Eckartsanger könnte nach dem Umzug der Disponenten nach Jena neuen Aufgabenfeldern dienen.

Saalfeld/Rudolstadt. Das Gebäude der bisherigen Leitstelle am Eckardtsanger in Saalfeld soll für neue Zwecke genutzt werden.

Kreis Saalfeld-Rudolstadt plant neues Amt für Bevölkerungsschutz

In der Kreisverwaltung gibt es Gedankenspiele über ein neu zu schaffendes Amt für Bevölkerungsschutz. Das bestätigte der jüngst wiedergewählte Landrat Marko Wolfram (SPD) am Rande eines OTZ-Gespräches über die Probleme der Leitstelle in Saalfeld.

Noch seien die Überlegungen nicht zum Abschluss gebracht, das Gebäude der bisherigen Leitstelle am Eckardtsanger einschließlich Nebengelass könnten dabei aber eine zentrale Rolle spielen. Während ein Teil der Leitstellentechnik zurückgebaut werde, verbleibe ein anderer als zentrale Stabsstelle für besondere Lagen, wie sie jetzt beispielsweise im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie notwendig wurde. Vorgehalten werden müsse ferner eine Fernmeldebetriebsstelle für Funk und Telefon.

Es gebe Pläne für neue Behördenzuschnitte und die Unterbringung von Teilen des Rettungsdienstes in der jetzigen Leitstelle. So sollen dort der Leiter des ärztlichen Rettungsdienstes, Bereich IT des Brand- und Katastrophenschutzes sowie der vorbeugende Brandschutz und die Gefahrenabwehr unterkommen. Das Konzept werde in mehreren Jahresabschnitten umgesetzt.

Bisher ist der Bevölkerungsschutz Bestandteil des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. Im Zuge der Auflösung der Kreisstraßenmeisterei wurde ein Großteil der ehemaligen Liegenschaft in Rudolstadt-Ost für die Belange des Bevölkerungsschutzes bereitgestellt.