Drei Fragen an Ralf Hiller: Reiher-Paradies durch Mäuse-Mengen

Graureiher, Silberreiher, Nilgänse und Bussarde, bis zu 20 und mehr auf einem größeren Fleck – wer in diesen Tagen auf der B 281 zwischen Könitz und Rockendorf fährt, glaubt sich fast in einem Vogelpark, so dicht stehen die Vögel im Feld.

1.Was treibt die Vögel ausgerechnet auf das Grünland beidseits der Kotschau?

Es sind die Mäuse, deren Population im vorigen Jahr stark angestiegen war. Anderswo sind Felder deshalb ja sogar begiftet worden, hier offenbar nicht. Und gerade im Grünland finden die Mäuse gute Bedingungen, und die Vögel haben bei dem kurzen Bewuchs gute Jagdchancen. Die angestiegenen Mäusebestände bemerken wir auch beim Beringen der Turmfalken. 2020 wurden 100 von uns beringt, so viele wie noch nie. Wir haben Horste mit knapp 20 getöteten Mäusen als Wintervorrat gefunden.

2.Bei Falken und Bussarden ist die Sache klar, aber bei den Reihern denkt man eher an Fisch oder Frösche als Nahrung.

Grau- und Silberreiher sind richtig starke Mäusevertilger. Von den Gewässern sind sie in den letzten Jahren vielfach vertrieben worden, auch hat die Trockenheit viele Fischbestände reduziert. Deshalb haben sie sich mehr und mehr auf die Mäusejagd verlegt. Dank dieser Umstellung ziehen viele Silberreiher gar nicht mehr in den Süden, sondern überwintern bei uns. Vor zehn oder 15 Jahren waren sie noch ein seltener Anblick in der Region. Inzwischen sind sie mit kräftigen Beständen hier heimisch.

3.Also muss man sich keine Sorgen etwa um die Fische in benachbarten Teichen und Bächen machen?

Die trifft eher die Trockenheit oder vom Menschen verursachte Verschmutzungen. Wir sollten uns vielmehr über die vielen Reiher und anderen Vögel freuen, die die Mäusebestände im Zaum halten. Was die Reiher wegfuttern, schafft kein Landwirt mit der Giftspritze. Und so umweltverträglich sowieso nicht.