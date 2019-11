Kreis Saalfeld-Rudolstadt will Verein Saaleradweg beitreten

Der Verein Saaleradweg feierte in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Nicht dabei ist bisher der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, durch den der 403 Kilometer lange Radweg in einem längeren Abschnitt zwischen dem Hohenwartestausee und Niederkrossen verläuft. Das soll sich jetzt ändern.

Dem Kreistag Saalfeld-Rudolstadt liegt für die Dezembersitzung ein Beschlussantrag der Verwaltung vor, der den Beitritt des Landkreises zum Saaleradweg e.V. mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zum Ziel hat. 3000 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr soll der Spaß kosten. Bisher war man über eine Kooperationsvereinbarung mit dem Verein verbunden.

Bessere Bedingungen für die Förderung

Dass der Beitritt nun mit gehöriger Verspätung erfolgt, wird in der Beschlussvorlage damit begründet, die Gründung des Vereins Saaleradweg sei seitens des Landkreises in die Zeit des grundsätzlichen Überdenkens von Vereinsmitgliedschaften gefallen. „Die Mitgliedschaften des Landkreises in Vereinen wurden deshalb sehr zurückhaltend gehandhabt“, heißt es wörtlich.

Inzwischen sei aber deutlich geworden, „dass der Saaleradweg als Hauptradweg in Thüringen (sowie in Bayern und Sachsen-Anhalt) durchgängig Akzeptanz und Unterstützung erfährt“. Da eine durchgängige Kulisse der Mitgliedslandkreise vorteilhaft sei und die Bedingungen für Förderungen verbessere, erscheine der Beitritt nunmehr zweckmäßig.