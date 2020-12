Saalfeld. 15 Millionen Euro investiert Saalfeld in vier Kreisverkehre, die in den nächsten drei Jahren in Betrieb gehen sollen. Der erste ist jetzt fertig.

Millionen-Investition: Marktkauf-Kreisel in Saalfeld wird in Betrieb genommen

Unser Foto zeigt aus der Vogelperspektive einen Teil des Gewerbegebietes Mittlerer Watzenbach in Saalfeld. Hier soll in dieser Woche der erste von vier Kreisverkehren in Betrieb genommen werden. Seit Sommer liefen die Arbeiten zum Umbau der Kreuzung am Marktkauf-Center.