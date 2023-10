Kreismusikschule in Saalfeld feiert 70-Jähriges

Saalfeld. Ein Festkonzert ist der Höhepunkt am 18. November, 17 Uhr, im Meininger Hof.

Mit fast 600 Schülerinnen und Schülern und 20 Ensembles feiert die Kreismusikschule Saalfeld in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. „Hinzu kommen 15 hauptamtliche Lehrkräfte sowie 16 Honorarlehrer, die gemeinsam mit allen Freunden und Förderern das Festjahr begehen“, heißt es in einer Mitteilung des Presse- und Kulturamts des Landkreises.

Das Jubiläum nimmt die Musikschule zum Anlass, ein großes Festkonzert auszurichten, das am 18. November, 17 Uhr, im Meininger Hof in Saalfeld stattfindet: „Viele unserer Ensembles und Solisten werden mit musikalischen Überraschungen an diesem Abend zu erleben sein. Auch unsere jüngsten Schüler der Musikalischen Früherziehung bereiten sich mit ihren Lehrern auf ihren ersten großen Auftritt vor“, berichtet Leiterin Jana Bauer. „Freuen Sie sich mit uns auf ein tolles Konzert! Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden nehmen wir dankend entgegen“, so Bauer.

Landrat Marko Wolfram (SPD) gratuliert ebenfalls: „Siebzig Jahre musikalische Lehre in höchster Qualität, für Klein und Groß, Jung und Alt – als Landrat könnte ich nicht stolzer sein und danke Frau Bauer und ihrem Team für ihr Engagement und ihre Hingabe.“

Leiterin Jana Bauer durfte die Musikschule selbst ein Drittel dieser Zeit begleiten, zunächst als Lehrerin, später zusätzlich als Leiterin: „Mich faszinieren die Vielfalt und die Gegensätzlichkeit in meiner Arbeit hier im Schlösschen Kitzer­stein“, erklärt sie. Das „besondere Flair“ der Musikschule sei demnach zwei wichtigen Dingen zu verdanken: „Einmal sind es die Menschen, die in ihr lernen und lehren, zum anderen ist es das charmante Schlösschen mit seinem herrlichen Park und der Burgruine Hoher Schwarm.“ Die Schule, die mit 70 Jahren in ein großmütterliches Alter kommt, sei „ein Magnet vorwiegend für Kinder und Jugendliche, die kommen, um sich zu bilden, ein Instrument zu lernen und mit anderen Musik zu machen. Wir fördern begabte Schüler, bereiten sie auf Wettbewerbe oder ein Musikstudium vor und begleiten genauso gern Schüler, die am Lagerfeuer ein paar Griffe auf der Gitarre spielen wollen“, so Bauer. Das Kollegium kommt beinahe aus aller Welt. Auch Musiklehrerinnen und -lehrer aus Rumänien, Chile, Italien, Japan, Kasachstan und Weißrussland sind vertreten.

Fotoausstellung im Schlösschen

Auch viele Berufsmusiker, die heute in Orchestern und Theatern engagiert sind, begannen ihren künstlerischen Weg an der Saalfelder Schule und wurden hier auf ihr Studium vorbereitet. Neben dem instrumentalen Einzelunterricht wird seit der Gründung besonderer Wert auf das gemeinsame Musizieren gelegt. Alle Lehrerinnen und Lehrer können ausnahmslos auf ein abgeschlossenes Musik- und Pädagogikstudium und oft jahrelange Berufserfahrung zurückgreifen. „Neben dieser fachlichen Voraussetzung ist aber auch der persönliche Kontakt zu den Elternhäusern hervorzuheben, ohne den die Organisation von Unterrichtsabläufen und Ensemblearbeit nicht möglich wäre“, erläutert Jana Bauer. Derzeit existieren an der Musikschule rund 20 Ensembles, angefangen von kleinen Streichergruppen über Blockflöten-, Blechbläser- und Zupfensembles bis hin zu großen Ensembles wie den Kidsersteiner Streichern, dem Gospelchor „The Right Key“ und der gemeinsamen Bigband der Musikschulen Saalfeld und Rudolstadt.

Anlässlich des runden Jubiläums fanden und finden in diesem Jahr monatlich Veranstaltungen statt. Im Schlösschen Kitzerstein kann noch bis zum Jahresende eine Fotoausstellung besichtigt werden, die die Entwicklung der Musikschule über 70 Jahre dokumentiert.

Hervorgegangen aus den Musikschulen des VEB Mauxion-Schokoladenwerkes Saalfeld und des VEB Maxhütte Unterwellenborn entstand am 1. September 1953 mit der Volksmusikschule Saalfeld eine kulturelle Insel, die über sieben Jahrzehnte nicht nur musikalische Ausbildung, sondern ihren Schülern auch geistiges Zuhause und regionale Identität bot. Zunächst in der Gaststätte „Das Loch“ untergebracht, zog die Musikschule 1955 in ihr heutiges Domizil im Schlösschen Kitzerstein.