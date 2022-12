Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt beschert Sportvereine mit gut 30.000 Euro

Saalfeld Weihnachtliche Überraschung geht in Form von 79 Zuwendungsbriefen auf die Reise

Als symbolischen Auftakt übergab der Vorstand der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt am Dienstag die erste „weihnachtliche Überraschung“ in Form eines Zuwendungsbriefes

an den Vorsitzenden des SV 1860 NARVA Oberweißbach, Henry Götze. 78 weitere Sportvereine aus dem Landkreis erhalten bis Weihnachten eine individuelle weihnachtliche Überraschung. Das Gesamtfördervolumen beträgt laut einer Mitteilung des Kreditinstituts 30.300,00 Euro.

„Die jährliche Sportförderung liegt uns sehr am Herzen. Die Übergabeveranstaltung in der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt mussten wir erneut absagen, aber mit dem Versand der Zuwendungsbriefe an die Vereinsvorsitzenden möchten wir so unsere Spuren im Sportengagement hinterlassen. Damit möchten wir die Gemeinschaft und die Gemeinnützigkeit im Landkreis unterstützen. Mit diesen Zuwendungen würdigen wir

beispielsweise die Nachwuchsarbeit, aber auch die Aktivitäten der Vereine im Allgemeinen“, wird Martin Bayer, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, in der Mitteilung zitiert.

Sport fördere die Gemeinschaft, hilft Grenzen zu überwinden und vom Alltag abzuschalten. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sei Sport für die körperliche und geistige Entwicklung besonders wichtig. In Vereinen werde das gemeinsame Erleben und Verarbeiten von Erfolgen sowie Misserfolgen weiterentwickelt.

"Die Sportvereine in unserem Landkreis sind ein Rückgrat des sportlichen Lebens. Sie sind sozialer Anlaufpunkt, Trainingsort, Beratungsstelle, Freizeitfüller oder auch das zweite Wohnzimmer. Vereint zu sein, ist in der aktuellen Situation schwieriger denn je", heißt es in der Mitteilung weiter. Trotz allem übernehme die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt gesellschaftliche Verantwortung und unterstütze die regionalen

Vereine – egal wie groß oder klein.