Das Ensemble der Sparkassenhauptstelle am Saalfelder Markt, bestehend aus Neubau. Marktapotheke und Alter Münze, wurde einst mit dem Thüringer Denkmalschutzpreis ausgezeichnet.

Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt bleibt mit Sparkurs in der Gewinnzone

Weniger Mitarbeiter und Geschäftsstellen sowie ein wachsendes Kredit- und Provisionsgeschäft haben die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt auch im Geschäftsjahr 2019 in der Gewinnzone gehalten. Unterm Strich steht ein Jahresüberschuss von 656.000 Euro, das sind 82.000 Euro weniger als im Jahr zuvor. Am Montagabend nahm der Kreisausschuss die Zahlen und den Lagebericht zur Kenntnis. In zwei Wochen soll der Kreistag den Verwaltungsrat entlasten.