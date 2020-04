Leutenberg. Selbstbedienungsgeräte bleiben in Betrieb – Schließfach-Zugang wird telefonisch vereinbart

Kreissparkasse schließt vorsorglich sieben Filialen in Saalfeld-Rudolstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreissparkasse schließt vorsorglich sieben Filialen in Saalfeld-Rudolstadt

Wer in diesen Tagen die Geschäftsstelle der Kreissparkasse in Leutenberg betreten will, kommt nicht weit: Nach dem Eingangsbereich samt Geldautomat ist Schluss. Ein Schild erklärt lediglich, hier sei „situationsbedingt bis auf Weiteres geschlossen“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ein Unding, findet Thomas Grund und hat sich an die OTZ gewandt. Viele Sparkassenkunden seien schließlich ältere Bürger, die mit Online-Diensten nichts anfangen können oder wollen. Und Überweisungen per Post zu versenden oder nach Kaulsdorf zu bringen, wie ein Aushang in der Filiale empfiehlt, koste schließlich einigen Aufwand und Geld. „Wird hier schon die Schließung der Geschäftsstelle vorbereitet?“, fragt Grund.

Keineswegs, versichert der Vorstand der Kreissparkasse. Wegen der Corona-Pandemie habe man sich aber aus Gründen der Personalsteuerung dazu entschieden, insgesamt sieben Geschäftsstellen vorerst nicht zu besetzen. Zunächst halte man bis zum 8. Mai 2020 daran fest. Wo, wie in Leutenberg, die Briefkästen im alarmgesicherten Bereich angebracht sind, verzichte man wegen des enormen Aufwands auf eine Leerung. Sollten Kunden Zugang zu ihren Schließfächern benötigen, könnten sie beim Kundenservice telefonisch einen Termin vereinbaren.

Was die Frage der Überweisungen angehe, so „haben wir auch von Familien- oder Nachbarschaftshilfe gehört, die Post zur nächsten geöffneten Geschäftsstelle mitzunehmen“, heißt es in der Reaktion des Vorstands. Alternativ zum Überweisungsbeleg empfehle man die Nutzung des Online-Bankings.

Weitere Entscheidungen zur Filiale in Leutenberg gebe es derzeit nicht. Wenn es zu weiteren Einschränkungen oder gar Schließungen von Standorten kommen sollte, gehe dies ausschließlich auf eine sinnvolle Mitarbeitersteuerung oder den Gesundheitsschutz zurück.