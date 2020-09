Vollsperrung auf der Kreisstraße in Unterwirbach im Kreis Saalfeld-Rudolstadt (Symbolbild).

Unterwirbach. Mindestens eintägige Vollsperrung an der Kreisstraße 183.

Kreisstraße in Unterwirbach wird am Mittwoch gesperrt

Die ursprünglich für die vergangene Woche geplanten Straßenarbeiten unter Vollsperrung an der Kreisstraße 183 zwischen Bad Blankenburg und Unterwirbach finden jetzt am morgigen Mittwoch, dem 9. September, statt. Das teilte das Landratsamt am Montag mit.

Restarbeiten sollen gegebenenfalls am Donnerstag, dem 10. September, ausgeführt. Dazu wird die K 183 gesperrt. „Der Linienbusverkehr, Anwohner des gesperrten Straßenbereichs sowie der Rettungsverkehr können an beiden Tagen die Strecke weiter nutzen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Verkehr nach Saalfeld werde über die B 85 geleitet.