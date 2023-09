Eine Frau entleert Säcke mit Grünschnitt am Wertstoffhof des Zaso an der Pößnecker Deponie Wiewärthe. An der in diesem Jahr eingeführten Limitierung auf zehn Kubikmeter nebst Abgabe von Abschnitten der Grünschnitt-Karte wurde im Kreistag erneut Kritik geübt.