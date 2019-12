Saalfeld. Klimaschutz ist eine freiwillige Aufgabe des Landkreises. Einen bezahlten Manager dafür soll es nicht geben - so will es die Mehrheit im Kreistag.

Kreistag Saalfeld-Rudolstadt: Besser Bäume pflanzen

13 aus 42 - so lautete das Ergebnis beim Klimalotto am Dienstagabend im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt. Soll heißen: Nur 13 von 42 anwesenden Volksvertretern stimmten am Ende für einen Antrag der Fraktion SPD/Grüne/BI zum Betreff „Einstellung eines Klimaschutzmanagers und Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt“. 27 lehnten das Ansinnen ab, zwei enthielten sich.

Damit dürfte das Thema, das schon seit dem Sommer durch die Ausschüsse waberte, im Kreistag vom Tisch sein. Der Landkreis spart gut 30.000 Euro und sollte „besser Bäume pflanzen“, wie Andreas Krauße (CDU) die Position der Gegner exemplarisch darstellte. Der Chef der größten Kreistagsfraktion sprach davon, Klima sei zu einer heiligen Kuh, zu einer Religion geworden. Man könne im Landkreis nicht die Welt retten. Geld soll sinnvoller eingesetzt werden Für die AfD erklärte deren Fraktionsvorsitzender Karlheinz Frosch, der Antrag sei „blanker Unsinn und reine Geldverschwendung“. Das Geld brauche man an anderer Stelle dringender. Jörg Reichl (BfR) sagte, Geld sei auch eine Ressource, die sinnvoll eingesetzt werden müsse. Mit der selben Begründung, man müsse etwas gegen den Klimawandel tun, könnte man auch einen Demographiemanager einstellen. Schließlich gebe es auch einen demographischen Wandel. Wolfgang Wehr (CDU-Fraktion), der als Professor an der Fachhochschule in Erfurt Umwelttechnik unterrichtet, bot an, Studenten für diesen Zweck einzusetzen. Dann könnte man sich „den ganzen Unsinn sparen“, so der Gräfenthaler Bürgermeister. Freiwillige Aufgabe für den Landkreis Vergeblich hatten sich zuvor Sebastian Heuchel und Frank Bock, die grünen Bestandteile der Fraktion SPD/Grüne/BI für ihren Antrag stark gemacht. Es gehe nicht nur um die Reduzierung von Kohlendioxid, sondern um Nachhaltigkeit und den Erhalt der Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen, so Heuchel. Es brauche eine fachlich ausgebildete Kraft in der Verwaltung, die den lokalen Prozess des Klimaschutzes koordiniere und ein Klimaschutzkonzept erstelle, auf dessen Grundlage Fördermittel beantragt werden könnten. Im Ilmkreis, wo es bereits eine solche Stelle gebe, funktioniere dies gut. Die dort für den Kreis eingeworbenen Gelder seien höher, als die Kosten der Stelle des Klimaschutzmanagers. Heuchel bat darum das Thema chancenorientiert zu diskutieren, nicht problemorientiert. Landrat Marko Wolfram (SPD) sagte: „Wir als Verwaltung können nur tätig werden, wenn der Kreistag das will“. Klimaschutz sei für die Kommunen eine freiwillige Aufgabe. Die Antwort der Kreistagsmehrheit war deutlich. Einen Klimaschutzmanager wird es auf absehbare Zeit im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nicht geben.