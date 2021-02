Tagungsort für den Kreistag Saalfeld-Rudolstadt wird Anfang März wieder der große Saal des Meininger Hofs in Saalfeld sein.

Saalfeld Zweistündige Sitzung im Kreisausschuss gibt einen Vorgeschmack auf das, was die Volksvertreter Anfang März im Meininger Hof erwartet

Das könnte ein langer Abend werden: Mit einem Mammutprogramm startet der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt nach dreimonatiger Corona-Pause am 2. März in das neue Jahr. Tagungsort soll wie schon im Oktober der große Saal des Meininger Hofs in Saalfeld sein.