Kreisverkehr bei Saalfeld noch eine Woche vollgesperrt

Die Vollsperrung am Kreisverkehr Kamsdorf sorgt seit zwei Wochen für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Goßwitz. Noch bis längstens nächste Woche Freitag soll die Vollsperrung aufrecht erhalten werden.

Saalfeld/Rudolstadt Mehrere Straßensperrungen im Landkreis verlängern sich - dafür ist eine Ortsdurchfahrt der B 85 für den Verkehr freigegeben und wieder befahrbar

Die gute Nachricht zuerst: Die Ortsdurchfahrt Ludwigsstadt der B 85 ist für den Verkehr freigegeben und wieder befahrbar. Auch der Kreisverkehr in Kamsdorf, der eine neue Oberfläche bekommt, steht vor der Fertigstellung. Nach übereinstimmenden Ausssagen von Behörde und Bauarbeiter vor Ort sollen die Arbeiten spätestens am Freitag nächster Woche beendet sein.

Das war es aber schon fast mit Positivem von der Straßenfront. Mehrere Vollsperrungen verlängern sich, so beispielsweise um voraussichtlich zwei Wochen an der K 137 zwischen Mellenbach und Lichtenhain/Bergbahn und bis einschließlich Montag von 8 bis 15 Uhr an der K 178 zwischen Marktgölitz und Königsthal. Das geht aus der wöchentlichen Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt zu den Verkehrsbehinderungen hervor.

Und so sieht die Stauvorschau für die kommende Woche aus:

Vollsperrungen

- B 281, Saalfeld, Rudolstädter Straße und Kreuzung Fingerstein: Vollsperrung bis Mitte November; Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld - B 281- B 85 und Stadtzentrum bzw. für Beulwitz ausgeschildert

- B 281, Saalfeld, Rudolstädter Straße ab Kreisverkehr Star Tankstelle bis Penny Markt: Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Richtung Fingerstein bis ca. 10.11.; Umleitung über Mittleren Watzenbach und Am Eichelteich ausgeschildert

- L 1105/L 1106, Kreisverkehr Kamsdorf: Vollsperrung des gesamten Kreisverkehrs und der Fahrtrichtungen Goßwitz/ Könitz/ Kaulsdorf/ Unterwellenborn bis ca. 10.11.; Umleitung weiträumig über Saalfeld bzw. Hohenwarte und Könitz

- L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

- K 127, Oberköditz- Horba: Vollsperrung bis ca. 17.11.2023; Umleitung über B 88- Rottenbach- L 1114 Milbitz- landwirtschaftlicher Weg

- K 137, zwischen Mellenbach-Glasbach und Lichtenhain/Bb.: Vollsperrung bis 19.11. wegen Baumfällarbeiten; Umleitung über L 1145- Oberweißbach- Unterweißbach- L 1112

- K 161 von Abzweig Leutenberg in Richtung Hirzbach: Vollsperrung bis ca. 17.11.2023, Montag bis Samstag täglich von 7 bis 18 Uhr wegen Baumfällarbeiten; Umleitung über B90 Hockeroda – B85 Probszella –Schlaga- K 161

- K 178, zwischen Marktgölitz und Königsthal: Vollsperrung am 6.11. zwischen 8 und 15 Uhr

- Saalfeld, Pioniersteg: Vollsperrung bis ca. Ende 2023

- Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung zwischen Gräfenthal und Creunitz bis 12.11.; Umfahrung über landwirtschaftlichen Weg zur L 1152 Richtung Spechtsbrunn und L 1150

- Ortsverbindungsstraße zwischen Meura und Reichmannsdorf „Schlagethal“: Vollsperrung bis 7.11.2023 wegen Baumfällarbeiten; Umleitung Meura – K 186 – L 2654 – Wittgendorf, Volkmannsdorf, Bernsdorf – B 281 – Reichmannsdorf

- Ortsverbindungsstraße zwischen Birkigt und Lausnitz: Vollsperrung bis Jahresende wegen Straßenausbau; Umleitung über B 281