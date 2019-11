Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreisverwaltung will ökologischer werden

Das Landratsamt plant, ein kommunales Energiemanagement einzuführen. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (Thega) habe Landrat Marko Wolfram (SPD) im August 2018 unterzeichnet, heißt es von der Behörde.

Seitdem wurde Christopher Bratke, Mitarbeiter der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (GLV) des Amtes, zum kommunalen Energiemanager ausgebildet. Die GLV verwaltet und bewirtschaftet 29 Schulen und fünf Verwaltungsobjekte mit circa 110 Gebäuden, in denen knapp 7.000 Schüler und 650 Mitarbeiter lernen und arbeiten. Christopher Bratke soll nun die Einführung des kommunalen Energiemanagements vorantreiben. Hierzu gehöre unter anderem, dass ein Energieteam gebildet wird, die Hausmeister in den technischen Anlagen geschult, jährliche Berichte auf Leitungsebene und in den Ausschüssen des Kreistages gegeben und Projekttage an den Schulen durchgeführt werden.

Weiterer Bestandteil sei die Verbrauchserfassung der Versorgungsmedien. Nach der Erfassung werden monatliche Energieberichte erstellt und intern ausgewertet um Auffälligkeiten im Verbrauch, etwa durch schadhafte Leitungen, frühzeitig zu bemerken und die Ursachen beheben zu können.

Zusätzlich zum Energiemanagement wurde mit der Thega beschlossen, dass der Landkreis im kommenden Jahr überprüft wird und, sollten alle Bestandteile eines erfolgreichen kommunalen Energiemanagements gegeben sein, durch eine externe Bewertung das Zertifikat „kommunales Energiemanagement“ erhält.

Sollten sich weitere kommunale Gemeinden für das Projekt interessieren, können sie Energiemanager Christopher Bratke unter Tel. (03671) 823 480 kontaktieren. Auch ein Energienetzwerk mit regionalen Firmen im Landkreis sei denkbar.