Krieg und Frieden werden in Großkochberg thematisiert

In der Kirche Sankt Michael in Großkochberg übergaben Vertreter des Thüringisches Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie undder Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen Ende August je 7000 Euro für die Restaurierung der historischen Orgel. Am Donnerstag kommt der Landesbischof zum Abendgebet.

Großkochberg Landesbischof Friedrich Kramer am Donnerstag zu Abendgebet und Gespräch in der Kirche St. Michael

Am Donnerstagabend kommt Landesbischof Friedrich Kramer um 18 Uhr zum Abendgebet in die Kirche St. Michael nach Großkochberg. Anschließend wird es Gelegenheit zum offenen Gespräch der Gemeinde mit dem Bischof geben. Das teilte die Kirchgemeinde am Montag mit.

Kramer ist Friedensbeauftragter der EKD

Friedrich Kramer (geb. 1964 in Greifswald) ist seit 2019 Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und seit 2022 Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Als solcher positionierte er sich gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, gegen den Aufbau neuer Feindbilder sowie gegen den Rückfall in Rhetorik und Denken des Kalten Krieges. Der Landesbischof bekundete schon bei seinem Antrittsbesuch im Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld die Absicht, im Laufe seiner Amtszeit verschiedene Gemeinden in Sachsen-Anhalt und Thüringen zu besuchen, um das Ohr nahe an den Gemeinden zu haben.

Die Gesprächsthemen sind naheliegend

Der Gemeindekirchenrat des Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeindeverbandes Kirchhasel-Neusitz, zu dem auch Großkochberg gehört, will das Jahr 2023 unter den thematischen Schwerpunkt des Friedens stellen. Angesichts der weltpolitischen Situation und deren auch bis in kleine Dörfer hierzulande spürbaren Auswirkungen sind die Gesprächsthemen naheliegend.

Hinzu komme, "dass der Umgang mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine, aber auch hinsichtlich der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen in Diskussionen hier tiefe Gräben aufreißt", heißt es in der Mitteilung. Ob die Kirchen bei kleiner werdenden Mitgliederzahlen hier dennoch eine schlichtende und versöhnende Rolle in der Gesellschaft spielen können, werde zu diskutieren sein.