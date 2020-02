Kriminalist aus Rudolstadt schreibt Lebenserinnerungen auf

Er wird im nächsten Jahr 90 und hat zweifellos ein bewegtes Leben hinter sich. Jetzt hat Siegfried Mikut seine Erinnerungen daran aufgeschrieben. Um sein im Eigenverlag erschienenes Buch „Gründung, Aufstieg und Untergang der DDR bis jetzt“ zu verkaufen, hat er sich auf Anraten einer Saalfelder Buchhändlerin an die Zeitung gewandt.

Vom FDJ-Funktionär zum Hauptmann der Kripo

Geboren wurde Mikut 1931 in Stankowitz, im heutigen Tschechien. Als Folge Zweiten Weltkrieges wurde er mit seiner Familie 1946 umgesiedelt und gelangte so nach Thüringen. In einem damaligen SAG-Betrieb war er von 1947 bis 1950 Maschinenbaulehrling, dann von 1951 bis 1955 hauptamtlicher FDJ-Funktionär. Von 1955 bis 1990 war Mikut Angehöriger der Deutschen Volkspolizei, „davon 30 Jahre Kriminalist“, wie er stolz schreibt. 24 Jahre diente er im Volkspolizeikreisamt (VPKA) in Rudolstadt, sechs in Saalfeld. In den letzten zehn Jahren seiner Tätigkeit war er Betriebskriminalist im damaligen Stammbetrieb Schwarza des VEB Chemiefaserkombinates „Wilhelm Pieck“. Aus dem Dienst schied er als Kriminalhauptkommissar.

Von all dem handelt das knapp 80 Seiten starke Taschenbuch, das man für 15 Euro kaufen kann. Es geht um Kindheit und Jugend, Zwangsumsiedlung, das neue Leben im thüringischen Herschdorf, schließlich die „Verwirklichung eines Lebenstraumes“ bei der Polizei, wo er bis zum Hauptmann aufstieg. Ergänzt werden die Erinnerungen durch Gedanken zu den ehemaligen sozialistischen Bruderstaaten und ein paar Betrachtungen zur Wendezeit und dem neuen Leben in Niedersachsen.

Nach der Wende nach Niedersachsen gezogen

Dorthin verschlug es Mikut Ende 1993. Mit seiner Frau folgte er dem einzigen Sohn nach Georgsmarienhütte bei Osnabrück, der „als rote Socke beim Kraftverkehr in Jena gefeuert“ wurde, wie Mikut am Telefon erzählt. Er selbst besserte dort noch bis zum 85. Lebensjahr seine Rente durch Markt- und Wahlforschung für Infratest dimap auf. Gesundheitlich gehe es ihm und seiner Frau noch ganz gut, berichtet er. Mit dem Lösen von Rätseln hält er sich geistig fit, hat noch gute Verbindungen nach Rudolstadt.

Frühere Mitarbeiter des CFK Schwarza tun sich schwer mit positiven Erinnerungen an den ehemaligen Betriebskriminalisten. „Der war kein Guter“, sagt eine 79-Jährige. Mikut habe gezielt Leute ausgehorcht, was zusammen mit seinem Verschwinden bald nach der Wende den Verdacht nahegelegt habe, dass er auch für die Staatssicherheit der DDR tätig war. Der 88-Jährige bestreitet allerdings, jemals eine Unterschrift als Informant beim Ministerium für Staatssicherheit (MfS) geleistet zu haben. Zwar habe er als Mitarbeiter der K1 mit Stasi-Leuten zusammen gearbeitet, aber nicht als IM. Sein Urteil: „Die Rudolstädter MfS-Leute waren nicht die besten Koryphäen“.