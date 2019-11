Küchenschluss nach fast fünf Jahrzehnten auf dem Kulm

Sie hat fünfzig bis einhundert Rouladen pro Woche vom Stück geschnitten, gewickelt und gebraten, zuweilen über hundert Klöße pro Tag geformt, nicht selten zehn und mehr Rotkohl-Köpfe täglich zerteilt und geraspelt. Nein, für’s erste hat Anneliese Langheinrich das Kochen wirklich leid. Seit zwei Wochen bleibt ihr Herd kalt.

Sie geht auswärts essen, mal unterwegs an einem Imbiss, oder nach dem Schwimmen und Saunieren im Saalemaxx. Für mich allein mag ich nicht kochen, sagt sie, der Mann ist nicht mehr da, die Söhne auf der Arbeit. Sogar den Weihnachtsschmaus hat sie in einer Gaststätte bestellt. Sie, die Jahr um Jahr für die Saalfelder, für die Rudolstädter und gefühlt für mindestens den halben Bezirk Gera zu den Festtagen den Gänsebraten auftischte. Als Köchin und als Chefin im Kulmberghaus, von 1972 an. Eigentlich hatte sie mit Erreichen des Rentenalters aufhören wollen, aber wie das so ist in der Gastronomie: Wollen die eigenen Kinder nicht am Tresen oder in der Küche stehen, wird der Übergang schwierig. Zumal dann, wenn der Ruf des Hauses auch in Zukunft mindestens erhalten werden soll. Windige Investoren gibt es viele, seriöse und zudem aus der Region eher wenige. Und so hat Anneliese Langheinrich erst jetzt sich aus dem Kulmberghaus verabschieden können – mit 76 Jahren.

Konsum-Chef holt sie gleich mit Umzugs-Lkw ab

Alles beginnt mit einem Besuch ihres Schwagers im Frühjahr 1972, der gleich nach der Begrüßung sagt: Der Kulm ist frei! Langheinrich führt damals mit ihrem aus Lehesten stammenden Mann Günther das Berghotel Bärenstein im Erzgebirge, ein HO-Haus, das sein Personal auch aus dem Jugendwerkhof bei Chemnitz rekrutieren muss, aber Langheinrichs Mutterherz ist weit, sie kommt damit klar. Ihre Söhne sind vier und sechs Jahre alt, der Laden brummt, sie wohnen unterm Dach des Hotels, Fichtelberg und Oberwiesenthal liegen fast vorm Fenster.

Aber der Kulm ist der Kulm. 1968 teils mit Panzern planiert, ist neben der vormaligen Wanderhütte ein spektakulärer Neubau als Kreis-Projekt pünktlich zum 20. DDR-Geburtstag gewachsen, mit Panorama-Restaurant, Bar und Jägerstube, von der Terrasse mit dem Café schweift der Blick übers Saaletal bis fast zum Rennsteig. Zehn Konsum-Beschäftigte arbeiten hier, die Küche verspricht höchstes Niveau, doch das Vorzeigeprojekt schwächelt: Schon drei Chefs haben wieder hingeschmissen, das Haus gilt als schwer zu führen.

Aber der Kulm ist der Kulm. Also rufen Anneliese Langheinrich und ihr Mann Günther, der einst im Saalfelder „Anker“ Koch gelernt hatte, beim Konsum-Vorstand in Saalfeld an, fragen nach Fristen, Konditionen, Personal. Schon am Tag darauf erscheint der Konsum-Vorsitzende in Bärenstein, begleitet von einem Lkw für das Umzugsgut, man wird sich einig, die Möbel werden verladen und auch für „Champoli“ findet sich Platz – das ist ihr Esel. Am 23. oder 25. Juni 1972, Langheinrich weiß es nicht mehr genau, geht es für sie los im Kulmberghaus. Ihre Vorgänger hatten 200.000 DDR-Mark Jahresumsatz ausgewiesen, unter Langheinrichs Leitung stehen am Ende des ersten Jahres rund 700.000. Und bald darauf knacken sie die Grenze von einer Million.

Ost- gegen Westmark getauscht mit Franz-Josef Strauß

Abends, wenn das Licht aus den mächtigen Fensterfronten auf dem knapp 500 Meter hohen Muschelkalk-Gipfel dringt, ist das Kulmberghaus noch aus Dutzenden Kilometern Entfernung zu erkennen. Als gastronomischer Magnet wirkt es noch weiter. Es kommen nicht nur Familien und private Gäste, es strömt in Massen. Brigaden aus den umliegenden Betrieben nehmen den Kulm als Ausflugsziel, Lehrerkollegien, Kulturbund- und Sportlergruppen, Theater-Kollektive, Partei-Gliederungen. Das Haus, so erinnert sich Anneliese Langheinrich, war eigentlich immer voll. Und am Wochenende geradezu belagert. Schon bald zählt die Belegschaft an die 30 Köpfe, inklusive Lehrlinge. Den einen oder anderen lenkt die energische Chefin selbst gen Kulm. Wenn sie hört, dass Kinder von Gastwirten aus der Umgebung mangels Lehrstellen Zerspaner oder Chemiewerker werden sollen, kontaktiert sie Edith Ludwig, die Ratsvorsitzende im Kreis. Sagt, dass man doch die Gasthäuser in den Dörfern erhalten müsse. Und so sind etliche heutige Wirtsleute, etwa in Oberwellenborn, Eichicht, Breternitz, Leutenberg oder Rudolstadt-Cumbach, eigentlich Kulm-Gewächse.

Ob der außerordentlichen Lage und bald legendär guten Küche zieht das Haus auch Prominenz an, freilich bevorzugt an den Schließtagen, wenn gemeines Volk fern bleibt. Minister wünschen hier zu speisen, Delegationen aus Bruder- und anderen Staaten werden auf den Kulm eingeladen, die Militärattaches der in der DDR vertretenen Botschaften beenden hier ihr Jagd-Wochenende. Einmal, wohl Mitte der 1980er Jahre, tafelt der Chef der DDR-Interhotels mit dem angeblich auf Privatreise befindlichen bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß im Jägerstübchen, Anneliese Langheinrich fasst sich ein Herz, fragt Strauß, ob er wohl ihre DDR-Mark gegen D-Mark tauschen würde; sie habe ja keine Westverwandtschaft. Strauß nickt, sie schiebt einen blauen DDR-Hunderter zu ihm, er legt einen brauen D-Mark-Fünfziger auf den Tisch. Zwei zu eins – so einen Umtauschkurs dürfte kaum ein DDR-Bürger je erlebt haben vor der Währungsunion.

Rinderviertel und Wild selbst zerteilt

In der Versorgungshierarchie der DDR rangiert der Konsum weit hinten. Um trotzdem das lukullische Niveau zu halten, aktivieren Langheinrichs andere Kanäle. Besorgen Gemüse und Obst bei Kleingärtnern, Wild bei Forstbetrieben, Pilze bei privaten Sammlern. Tauschen Edelkonserven, die nach Prominenz-Schlemmereien übrig geblieben sind, in Jüterbog gegen frischen Spargel oder in Heichelheim gegen geriebene Kartoffeln. Was eben auch bedeutet, die Rohware zunächst verarbeitungsreif zu machen. Sie schlagen ganze Rehe aus der Haut, zerteilen Rinderviertel, putzen und schneiden Kohl, nehmen zur Not fünfzig Forellen an einem Tag aus, frieren zentnerweise Fleisch ein. Das Lager im Kulmberghaus nimmt es locker mit dem eines Großhandels auf.Als es ihrem Mann zunehmend schlechter geht, gibt Langheinrich die Führung des Hauses ab. 1987 wird sie, die nach der Kochlehre noch einen Ökonomie-Abschluss an der Fachschule gemacht hat, im Konsum-Vorstand des Kreises zuständig für den Gaststätten-Bereich. Hofft, sie könne hier etwas bewegen, Neues anstoßen. Doch sie wird enttäuscht: Den Obergenossen reicht das Durchwursteln in der ohnehin wankenden DDR-Wirtschaft.

Den Immobiliengeiern zuvorgekommen

Mit der Wende kommt Anneliese Langheinrich zurück auf den Kulm. „Wir brauchen Dich da oben!“, bettelt der Konsum-Chef. Nach dem Einbrechen der Gästezahlen wurde das Restaurant im Obergeschoss umgebaut zum Hotelbereich mit fünf Doppel- und drei Einzelzimmern. Tolle Ausstattung, bombastischer Ausblick. Aber wenige Übernachtungsplätze, um unterzukriegen, was man jetzt braucht: Seminare, Marketingkurse, Busladungen von Touristen. Um die Immobilie in Top-Lage kreisen die Investoren wie Geier, der Bund, dem ein Großteil des Geländes gehört, würde gern Millionen einstreichen und der Konsum als Pächter ist in schwacher Position. Nur die Gemeinde Unterwellenborn, der ein Fitzelchen vom Grundstück gehört, legt sich noch quer gegen das Verscherbeln. Also nehmen Langheinrich und ihre Kollegin Eva-Maria Koch Kredite auf und kaufen das Haus je zu fünfzig Prozent, gründen eine Offene Handelsgesellschaft (OHG) – und schaffen den Sprung in die Neuzeit. Anfangs probieren sie noch einiges, was jetzt als kulinarisches Muss erscheint: Lamm-Variationen, exotische Gemüse, neue Gewürze. Doch sie merken bald: Die Leute wollen Kulm-Gerichte, Thüringer Küche. Klöße und Rouladen gehen immer.

Für Anneliese Langheinrich nicht mehr, jedenfalls nicht als Köchin und Chefin. Sie hat jetzt Zeit, sich um Haus und Garten zu kümmern, die Berge von Büchern, Fotos, Akten aus ihren Jahren im Kulmberghaus zu sortieren. Das nun unter Kochs Regie weiterläuft wie gewohnt, aber verkauft ist, an einen Saalfelder Mediziner, der das Haus auf 40 bis 50 Zimmer erweitern und modernisieren will, mit Spa und Sauna und Wellness-Bereich. Die Pläne wurden bereits Ende 2017 vorgestellt, seither ist außer dem Verkaufs-Procedere offensichtlich nicht viel geschehen. Eine OTZ-Anfrage, wie es weitergeht, lässt der Investor von seiner Marketing-Agentur beantworten: Wir mögen uns noch ein, zwei Monate in Geduld fassen.

Sie wünsche ihm ein glückliches Händchen, sagt Anneliese Langheinrich, die beim Spazierengehen oft zu ihrer alten Wirkungsstätte schaut. Denn der Kulm ist der Kulm.