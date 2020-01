In Saalfeld feierten hunderte Besucher am Samstagabend bei der Großen Abschiedsparty für die Eisbahn auf dem Markt. Es spielte die Band „Green Sapphire“.

Künftig „Karpfenangeln“ auf Saalfelds Marktplatz-Eisfläche

Mit einer großen Abschiedsparty endete am Samstagabend für diesen Winter die Eisbahn-Saison auf dem Saalfelder Markt. Die Band „Green Sapphire“ rockte den Markt mit zahlreichen Hits wie etwa „Summer of 69“ von Brian Adamas. Indes zogen noch immer Schlittschuhlauf-Fans bis weit in die Nacht ihre Runden auf dem künstlichen Eis.

An zwei bis drei Tagen war das Wetter kritisch warm Eisbahn-Initiator Christian Faber zog gegenüber dieser Redaktion eine positive Bilanz der zurückliegenden Wochen. Obwohl auch einige winteruntypisch warme Tage zu bewältigen waren, „hatten wir Glück mit dem Wetter“, erklärte er. Der Stromverbrauch - die Eisbahn wird mit Ökostrom der Saalfelder Stadtwerke betrieben - entspreche dem des Vorjahres. Es seien neue effizientere Kühlaggregate eingesetzt worden, die zehn bis 20 Prozent weniger Strom verbraucht hätten, wäre die Umgebungstemperatur nicht an zwei, drei Tagen „grenzwertig“ hoch gewesen. Aber es habe keine Ausfalltage geben müssen, freut sich Faber. Auch ökonomisch werde „alles aufgehen“. Freilich sind nicht echte Karpfen gemeint... Das Eisbahn-Team habe viel Lob erfahren, dass sei „mehr wert als alles andere“. Gut angenommen worden sei durch die Eissportfans die tiefergelegte Eisbahn als auch die erstmals verwendete Rampe, die für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen den Zugang erleichterten. Faber ist zuversichtlich, dass es „bei gleichen Rahmenbedingungen“ auch auf dem Weihnachtsmarkt 2020 eine Eisbahn geben wird - mit weiteren Verbesserungen. So soll die Absperrung noch etwas verschönert werden. Auch seien mehr Erlebnisse für Kinder angedacht - etwa „Karpfenangeln zu Silvester“. Freilich sind nicht echte Karpfen gemeint. Vielmehr sollen Löcher ins Eis geschlagen werden, durch die hindurch Kinder dann nach Geschenken angeln können, ähnlich einem Angelspiel, das viele kennen. Die Abschlussparty wurde zunächst von kaltem Regen überschattet. Auf dem Eis bildeten sich große Pfützen. Als ein Läufer unglücklich auf das nasse Eis fiel - ausgerechnet, als Vincent Malins Lied „KO & OK“ vom Band lief - da zeigte sich die Solidarität der Kufenfreunde, schnell wurde ihm beim Aufstehen geholfen, unverdrossen zog er dann weiter seine Runden. „Ich komme aus Rudolstadt!“ Die Band „Green Sapphire“ betrat um 21 Uhr die Bühne. „Ich komme aus Rudolstadt!“, rief Sänger Jan Hertel, wohl wissend, dass er damit auf die mittlerweile etwas aus der Zeit gefallene Städterivalität anspielt. Prompt erntete er ein paar Buh-Rufe, die sicher auch nur spaßig gemeint waren und der Stimmung weniger Abbruch taten als das nasskalte Wetter. „Kommt näher zur Bühne“, rief Sängerin Mandy Schobel den Partygästen zu, „hier vorn ist es wärmer“. Depeche Modes „Just Can’t get enough“, in musikalisch erstaunlicher Qualität von „Green Sapphire“ dargeboten, verführte die ersten Partygäste zum Tanzen. Mit „A walk in the park“ der Nick Straker Band brach endgültig das Eis. Nicht oft vorher wurde an einem Januartag so ausgelassen getanzt auf dem Saalfelder Markt. Auch Franziska und Nadine aus Saalfeld wippten bei Hits wie „No Roots“ von Alice Merton oder „With or Without You“ von U2 freudig mit. Die 18- und 24 Jahre alten Frauen finden die Band „sehr gut“, ebenso die Eisbahn. Nadine hat sogar selbst auf Kufen gestanden, ohne auch nur einmal hinzufallen. Woher sie das kann? Das lernt man beim Inline-Skaten sagt sie lachend - und freut sich auf den weiteren Verlauf der Party, die noch bis zwei Uhr des nächsten Tages angemeldet ist.