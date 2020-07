Mehrere Künstler arbeiten derzeit unter dem Motto „Vergangenheit trifft Zukunft“ in einer leerstehenden Villa in der Gebindstraße 1 in Rudolstadt an ihren Werken. Unter ihnen ist auch die 29-jährige Julia Arnold aus Jena, die Landschaften mit den Porträts starker Frauen kombiniert.

Rudolstadt. Neue Freiräume in alten Zimmern: Bis kommenden Samstag entstehen in der Gebindstraße 1 neue Werke, die dann besichtigt und gekauft werden können.

Künstler-Projekt in leerstehender Rudolstädter Villa

Unter dem Motto „Vergangenheit trifft Zukunft“ arbeiten seit Samstag mehrere Künstler in einer leerstehenden Villa in der Rudolstädter Gebindstraße an neuen Werken. Am Wochenende nutzten viele Rudolstädter - und treue Fans des abgesagten Rudolstadt-Festivals - die Chance, um beim Live-Painting dabei zu sein - also den Künstlern beim Arbeiten über die Schulter zu schauen.

Ermöglicht haben dieses besondere Künstler-Projekt die Eigentümer des maroden Hauses im Rudolstädter Villenviertel, unter ihnen Laura Brosius. „Es ist schade, die Villa vier Monate leer rumstehen zu lassen“, sagt sie, da sei es besser, Künstlern Raum zur Kreativität zu geben, gerade in der Corona-Zeit. Geplant ist laut Laura Brosius, die Villa zu sanieren und auch einen modernen Anbau mit drei Eigentumswohnungen zu errichten.

Julia Arnold aus Jena verbindet Landschaften und starke Frauen

Doch bevor die Bauarbeiter anrücken, ziehen die Künstler ihre Pinsel über die Leinwand. Oder über die Hauswand - einige der Werke werden „vergängliche Kunst“ sein, sagt Laura Brosius. Unterstützt wird die Hausmiteigentümerin durch Katrin Hitziggrad, die sich auf ein derartiges künstlerisches Projektmanagement spezialisiert hat. Sie habe eine große Vielfalt künstlerischen Schaffens zeigen und den sehr verschiedenen Künstlern Freiraum schaffen wollen, „das spornt mich an“, sagt sie. Sie biete den Künstlern eine schöne gemeinsame Zeit und versorge sie auch im Rahmen des Projekts: „Heute Morgen gab es frische Brötchen.“

Mit dabei ist die in Jena lebende und aus Dresden stammende Künstlerin Julia Arnold. Die 29-Jährige möchte irgendwann von ihrer Malerei leben können, derzeit reiche es aber noch nicht. Sie verbindet in ihren mit Ölfarben gemalten Bildern schöne Landschaften mit den Porträts starker Frauen. Künstlerisch will sie sehr eigenständig sein, sie sagt: „Es ist wichtig, seinen eigenen Weg zu finden.“

Früher hat „Dr. Molrok“ schon mal „Kartoffeln mit Kartoffeln“ essen müssen

Ebenfalls mit dabei sind die Künstlergruppe „flamat“ aus Leipzig, der Graffitikünstler boelk und auch „Dr. Molrok“ aus Erfurt, der seine Leinwand am Samstag aus künstlerischen Gründen kurzzeitig in Brand setzte. „Erst wird ein eher chaotischer Hintergrund aufgelegt, auf dem dann die eigentliche Formensprache rauf kommt“, erklärt er seine Methode. Früher habe er schon mal „Kartoffeln mit Kartoffeln“ essen müssen, jetzt könne er recht gut von seiner Kunst leben, erklärt er.

Am kommenden Samstag, dem 11. Juli, werden die fertigen Werke ab 13 Uhr in der Gebindstraße 1 ausgestellt und können zum Teil auch erworben werden.