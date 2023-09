Uwe Firl spielte zum Künstlerstammtisch in Saalfeld auf dem Euphomium Stücke von Edward Elgar.

Künstlerstammtisch in Saalfeld zum Buchstaben "E"

Saalfeld Der fünfte Buchstabe des Alphabets gibt den Rahmen für den fünften Stammtisch des Kunstvereins im "Pappenheimer"

Am Mittwoch fand der nunmehr fünfte, sehr gut besuchte Saalfelder Künstlerstammtisch zum Buchstaben „E“ in der Gaststätte „Zum Pappenheimer“ statt. "Der Kunstverein Saalfeld organisierte einen Abend, der sich den Bildern des Malers und Architekten Andreas Eichstädt widmete. Frau Dr. Kratschmer-Kroneck beschrieb seine Werke folgendermaßen: Den Betrachter können seine Bilder in faszinierende, imaginäre Welten entführen", berichtete Christine Lehder vom Vereinsvorstand nach dem Stammtisch.

Euphomium als Musikinstrument vorgestellt

Dazu wurde auch wieder ein spezielles Musikinstrument mit dem Anfangsbuchstaben „E“ vorgestellt. Dieses Mal handelte es sich um ein sogenanntes Euphonium, ein tiefes Blechblasinstrument, das aufgrund seiner konischen Mensur zur Familie der Bügelhörner gehört, auf dem Uwe Firl Stücke von Edward Elgar spielte.

Umrahmt wurde der Stammtisch durch "das wunderbare Stockmann-Trio, das dem herausragenden Jazzmusiker Duke Ellington seine Reverenz erwies", so Christine Lehder.

Der nächste vom Kunstverein Saalfeld organisierte Künstlerstammtisch findet am 29.11.23 wieder im „Pappenheimer“ statt. Beginn ist 19 Uhr.