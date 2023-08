Zum vierten Mal gab es den Künstlerstammtisch in der Saalfelder Gaststätte "Zum Pappenheimer", diesmal wieder mit musikalischer Begleitung.

Künstlerstammtisch mit Dix und Dixie in Saalfeld

Saalfeld Im "Pappenheimer" drehte sich diesmal alles um den Buchstaben "D" - und Musik gab es obendrein

Vorigen Mittwoch fand der nunmehr 4. Künstlerstammtisch im „Pappenheimer“ statt. Dieses Mal drehte sich alles um den Buchstaben „D“. Das geht aus einer Mitteilung des Kunstvereins Saalfeld hervor.

Vorgestellt wurden der Maler Otto Dix und sein umfangreiches Werk, das sich u.a. intensiv mit Krieg und seinen grausamen Folgen auseinandersetzte. "Es war keine leichte Kost, die das aufmerksame Publikum verdauen musste - hatte doch der filmische Vortrag einen mehr als aktuellen Bezug zur heutigen Zeit", berichtet Christine Lehder, stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Nächster Stammtisch für Ende September geplant

Den heiteren Rahmen und den emotionalen Ausgleich dafür habe in bewährter Qualität ein musikalisches Trio unter Leitung von Reinhard Stockmann geboten. Begleitet wurde er von Horst Zeh am Schlagzeug und Udo Decker am Keyboard. Weil auch ein Musikinstrument mit dem Anfangsbuchstaben „D“ vorgestellt werden sollte, spielte Stockmann den Anwesenden auf dem Duduk (einer Flöte nicht unähnlich) etwas vor. Dieses Instrument stammt ursprünglich aus den ehemaligen vorderasiatischen Sowjetrepubliken.

Insgesamt, so Christine Lehders Einschätzung, "war es wieder ein informativer und unterhaltsamer Abend, der voraussichtlich am 27. September 2023 am gleichen Ort seine Fortsetzung finden wird". Dann dreht sich alles um den Buchstaben „E“.