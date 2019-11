Künstlicher Saaledamm dient Protest gegen den Syrien-Krieg

Schwarz auf weiß: In Form von schwarzen Buchstaben auf weißen Kunststoffsäcken hat der Krieg in Syrien jetzt auch die thüringische Provinz erreicht. „#Rise up 4 Rojava!“, zu Deutsch „Erhebe dich für Rojava!“ steht seit der Nacht zum Montag gut lesbar auf der künstlichen Barriere in der Saale, die den Fluss umleitet und so den Umbau des Wehres zwischen der Straßenbrücke und dem Zeisssteg ermöglicht.

Rojava ist der kurdische Name für die Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien, ein de facto autonomes Gebiet mit knapp zwei Millionen Einwohnern, das sich bewusst von der Regierung Syriens und dem IS abgrenzt. Es gibt einen Gesellschaftsvertrag, in dem beispielsweise die Gleichberechtigung von Frauen, Religionsfreiheit und das Verbot der Todesstrafe festgeschrieben sind. Nachdem die USA, die als eine Art Schutzmacht dienten, am 7. Oktober ihre Truppen in Rojava abzog, begann zwei Tage später eine türkische Militäroffensive, die die Besetzung des Gebietes und das Schaffen einer Sicherheitszone zum Ziel hat.

Aktionen in mehr als 35 Städten in Deutschland

Die internationale Kampagne „Riseup4Rojava“ zeigt sich solidarisch mit der Revolution in Nordsyrien und macht mittels Blockaden von Rüstungsunternehmen und Banken, Demonstrationen und Bildungsarbeit auf die Profiteure eines Krieges in Nordsyrien aufmerksam. Dem dient offenkundig auch die Aktion an der Saale in Saalfeld. In mehr als 35 Städten in ganz Deutschland gab es diesbezüglich Demonstrationen und Proteste.

Neben dem ehemaligen Teilewehr werden im Auftrag des Landes in Saalfeld und Rudolstadt-Volkstedt noch zwei weitere Wehre seit diesem Sommer durch eine Firma aus dem Saale-Orla-Kreis umgebaut. Ziel ist die Beseitigung des Höhenunterschieds und die Verbesserung der ökologischen Durchlässigkeit. Die mit einem Mineralgemisch gefüllten Bigpacks, auf denen die schwarzen Buchstaben prangen, dienen dem Schutz der Baustraße.