Kulturangebote in Saalfeld-Rudolstadt wieder im Dutzend

Festlicher Spielzeitauftakt bei den Thüringer Symphonikern: Im ausverkauften Rokokosaal begeisterten am vergangenen Samstag die Musiker trotz Corona-Einschränkungen mit einem opulenten Programm. Das nächste Konzert der Thüringer Symphoniker ist am 25., 26. und 27. September im Meininger Hof Saalfeld der Auftakt der Sinfoniekonzertreihe.

Zwei Wochen nach dem Ende der Sommerferien erreicht das Angebot an kulturellen Veranstaltungen im Landkreis erstmals seit März wieder die Zahl zwölf - und geht sogar um einiges über das Dutzend hinaus. Die Anlässe reichen vom Weltkindertag am 20. September über Erntedank und den Tag des Geotops bis zu einer Orgelweihe. Wir geben Ihnen auf dieser Seite eine Orientierung für das kommende Wochenende.

Dorffest mit Orgelweihe am Sonntag in Heilsberg

Sportplatz und Kirche im kleinen Heilsberg sind am Sonntag die Orte für ein Dorffest. Los geht es schon 10 Uhr mit einem Frühschoppen auf dem Sportplatz, auf den ein Mittagessen folgt. 14 Uhr wird bei einem Gottesdienst in der Kirche die Orgel geweiht, über die es eine Stunde später einen Vortrag gibt. Auf dem Sportplatz startet dann das Kinderfest.

Musik und Kabarett in der Gertrudiskirche Grabe

Seit über 30 Jahren steht der Kabarettist Matthias Brodowy auf der Bühne. Manchen ist er vertraut von den vergangenen „Songs an einem Sommerabend“ auf Kloster Banz, die er mehrere Jahre moderierte und besang. Vor kurzem war er noch in der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ zu sehen. Jetzt kommt er das erste Mal zum 31-jährigen Bühnenjubiläum nach Saalfeld. „Bis es Euch gefällt - Das Beste aus 10 Programmen“ ist der Titel des Programms, das am Sonntag ab 17 Uhr in der Grabaer Gertrudiskirche zu erleben ist.

Weltkindertag im Stadtmuseum im Franziskanerkloster in Saalfeld

Am Sonntag kann das Museum bei vier Erlebnis-Führungen ganz neu entdeckt werden. Um 10.30 und 14.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und Orte und Objekte zu erkunden, die Museumsbesuchern normalerweise verborgen bleiben. Um 13 und um 16 Uhr gibt es einen „Ausflug in die Tropen“ mit Erforschen der Vogelwelt des Weltreisenden und Naturkundlers Emil Weiske.

Offenes Atelier bei Sylvia Bohlen in Weischwitz

Am 19. und 20. September ist das Gartenatelier der Künstlerin Sylvia Bohlen in Weischwitz von jeweils 10 bis 17 für Kunstinteressierte geöffnet. Neben den Öfen können Arbeiten aus den Kursen und einige ihrer Werke betrachtet werden. Sonntag ist aktive Beteiligung am Rakubrand möglich.

Musik im Doppelpack zum Auftakt der Rudolstädter Orgeltage

Den Auftakt der diesjährigen Rudolstädter Orgeltage bildet die Orgelexkursion am Sonnabend. Aufgrund der Corona-Pandemie präsentiert KMD Frank Bettenhausen Orgelmusik von Louis Vierne ab 10 Uhr in der Lutherkirche in Rudolstadt. Am Sonntag führen die Sopranistin Annika Rioux und Frank Bettenhausen um 10 Uhr zum Gottesdienst in der Stadtkirche die „Missa in simplicitate“ von Jehan Langlais auf.

Premieren-Matinee im Schillergarten zu „Ellenbogen Ellenbogen“

Fast jede Uraufführung ist ein Wagnis, diese aber vielleicht umso mehr: Denn in „Ellenbogen Ellenbogen“ wirft das Autoren- und Regieduo Steffen Mensching und Michael Kliefert brandaktuell einen Blick auf die Geschehnisse der vergangenen Monate. In ihrem Stück Gegenwart versuchen Mensching und Kliefert am Theater Rudolstadt in Worte und Bilder zu fassen, was Kinder angesichts der Veränderungen im Alltag wohl denken und beobachten mögen. „Ein Corona-Stück, kann das gut gehen?“, haben sich Mensching und Kliefert während der Entstehungszeit nicht nur einmal gefragt. Und das dürfen sich auch die Gäste der kommenden Premieren-Matinee, zu der das Theater Rudolstadt am Sonntag um 11 Uhr in den Garten des Schillerhauses einlädt.

Pilgern zum Erntedank auf Wegen bei Leutenberg

Der Pfarrbereich Leutenberg lädt am Wochenende erstmals zu einem Pilgerweg ein. Die Kirchen in Leutenberg, Steinsdorf und St. Jakob sind an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Pilgerheft führt mit Impulsen und Gebeten durch verschiedene Stationen und liegen in den genannten offenen Kirchen aus. Die Route ist für jeden individuell zusammenstellbar. Am Sonntag kann man den Pilgertag bei einer besinnlichen Andacht um 18 Uhr in der Leutenberger Kirche ausklingen lassen.

Grottenabenteuer in der Morassina Schmiedefeld

Die Morassina-Grotte in Schmiedefeld lädt alle großen und kleinen Kinder zum Weltkindertag ein. Im Rahmen von kindgerechten Themenführungen geht es zu unterschiedlichen Zeiten auf abenteuerliche Entdeckungsreise in die Welt unter Tage. Auf dem Außengelände können sich die Gäste zwischen und während der Führungen auf ein buntes Programm mit dem Zirkus Renz freuen.

Konzert in der Hoffnungskirche Oberweißbach

Am Samstag geben Mitglieder der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt in der Hoffnungskirche Oberweißbach ein Konzert. Es spielt ein Duo mit Violine und Harfe. Der Beginn ist 18 Uhr.