Kulturfestival Paulinzella wird am Donnerstag musikalisch eröffnet

Dirk Michaelis - hier bei einem Auftritt in Hohenfelden - ist Donnerstagabend in Paulinzella zu Gast. Von 1984 bis 1991 war er Frontmann der DDR-Rockband Karussell. Sein bekanntestes Lied ist "Als ich fortging".

Paulinzella Kabarett, Puppenspiel, Pop und ein paar Ostlegenden - diese Künstler werden bis zum Sonntag erwartet

Neuer Veranstalter, neues Glück: Mit einer Mischung von hochkarätigen Acts aus verschiedenen künstlerischen Genres geht in dieser Woche das Kulturfestival Paulinzella über die Bühne an der altehrwürdigen Klosterruine. Nach Mentalist Harry Sher bei einer Benefizveranstaltung am Mittwochabend, wird das Festival am Donnerstag musikalisch eröffnet.

Zu Gast ist dann Dirk Michaelis, einst Frontmann der DDR-Rockband "Karussell", der er den zeitlosen Hit "Als ich fortging" bescherte. Mittlerweile blickt Michaelis auf vier Dekaden Künstlerkarriere zurück. Im vorigen Jahr wirkte er bei den „Rocklegenden“

an der Seite von Maschine, Silly und City mit. 20 Uhr beginnt sein Programm "Mir gehörn".

Eine Aneinanderreihung von Legenden

Am Freitagabend wird Purple Schulz auf der Festwiese in Paulinzella erwartet. Seine vielen Hits aus den 80ern und 90ern („Kleine Seen“, „Verliebte Jungs“, „Sehnsucht“ u.v.a.) sind Kult und stehen heute noch auf den Playlisten der Radiostationen. "Sein wahres Potential jedoch entfaltet der Kölner Songschreiber, Radiomoderator und Autor auf der Bühne als mitreißender Entertainer", heißt es in der Ankündigung.

Zwei starke Frauen sind am Sonnabend zu erleben. Schon am Nachmittag ist Dagmar Frederic im Rinnetal, die große Entertainerin des DDR-Fernsehens. Am Abend heißt es dann: „Dauerbrenner- das große Jubiläumsprogramm“, das 16. Kabarettprogramm der Kabarett-Ikone Lisa Fitz aus Bayern.

Abschluss mit Puppenspiel und einem Duo

Am Sonntag schließlich gibt es ab 14 Uhr Puppenspiel mit "Pittiplatsch auf Reisen" und ab 18 Uhr noch einmal Musik mit Constanze Friend und Thomas Fellow. Der Veranstalter schreibt: "Die Live-Performance zelebrieren sie energisch und dekorieren ihr Zusammenspiel oft mit einem humoristischen Kommentar, sodass Raum und Zeit im Kosmos von Friend n Fellow zu Pulverstaub zerfallen".