Kulturnacht mit Rudolstädter Marinemaler Olaf Rahardt

Marinemaler Olaf Rahardt in seinem Reich in Rudolstadt. Am späten Sonntagabend ist er Thema der Kulturnacht bei MDR Thüringen.

In seiner Maritimen Galerie in Rudolstadt malt Olaf Rahardt Fregatten, Segelschiffe, das Meer, Landschaften und Polarlichter. „In dem Moment, in dem ich es male, erlebe ich es zum zweiten Mal“, sagt Olaf Rahardt. Der Rudolstädter ist Marinemaler. Er fährt auf Segelbooten und Schulschiffen der Deutschen Marine mit. An Bord hat er nur sein Skizzenbuch, Stifte und Wasserfarben dabei. Damit hält er die besonderen Momente einer Seefahrt fest.

Im August war Olaf Rahardt zum letzten Mal auf See. Von Kiel aus reiste er auf einem Ausbildungsschiff für Offiziersanwärter der Deutschen Marine durch die Ostsee, den Nordatlantik bis zum Polarkreis. Sonnenuntergänge, Ausflüge an Land, Polarlichter: „Das sind Sachen, die man nie vergisst.“ Auch auf dem Segelschulschiff „Gorch Fock“ ist der 55-Jährige als Maler schon mitgefahren.

Seit der Kindheit fasziniert

Die Seefahrt faszinierte Olaf Rahardt schon als Kind. Er wuchs in Großengottern im Unstrut-Hainich-Kreis auf, lernte Maschinenschlosser und arbeitete in den 1980er Jahren auf Schiffen der Volksmarine. Nach der Arbeit, wenn er Zeit hatte, malte er: vor allem Schiffe. Das sprach sich herum. Er bekam die ersten Aufträge, baute seine Fertigkeiten aus. Ende der 1990er Jahre machte er sein Hobby zum Beruf.

Stefanie Reinhardt, Regionalkorrespondentin des MDR mit Studio in Saalfeld, nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer in der MDR-Thüringen-Kulturnacht am Sonntag, 20. Dezember, nach 22 Uhr mit auf See: Der Marinemaler Olaf Rahardt erzählt von seiner Leidenschaft, der Malerei und den Erlebnissen auf dem Meer. Dazwischen gibt es maritime Musik zu hören – für fast schon Urlaubsgefühle in Corona-Zeiten.

