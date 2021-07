Meine Meinung Kulturoase in schönem Kleid

Robin Kraska über die Kleine Bühne am Saalfelder Weidig.

Manche Ausdrücke werden inflationär verwendet. Davor sollte sich gerade unsere Zunft hüten, Leserin oder Leser will ja nicht mit Plattitüden oder Klischees gelangweilt werden. „Wunderschön“ fällt mir da ein. Oder „Kleinod“. Schon oft sind mir diese und ähnliche Begriffe gerade im Tourismusmarketing aufgefallen. Die Wirklichkeit hielt der blumigen Werbung nicht immer Stand.

Nun wirbt die am Freitag eröffnete „Kleine Bühne“ am Saalfelder Weidig nicht mit markiger PR für sich. Das würde auch ihrem Selbstverständnis widersprechen. Trotzdem braucht man keine Scheu zu haben, sie bewusst als Kleinod, ja gar als neue Oase in Saalfelds Kulturlandschaft zu bezeichnen.

Das mit der Oase fängt ja schon vor der Vorstellung beim Betreten des Geländes an. Kennen Sie den Garten? Allein für das Ambiente lohnt sich ein Besuch. Erbaut von 1843 bis 1846 als Schützenhaus, diente das Gebäude mit dem Säulenportal noch in den 1990er Jahren als Schulhort. Es ist faszinierend, welche Nutzungen ein Bauwerk im Laufe seines Lebens erfährt.

Vor allem darf man dankbar sein, dass überhaupt wieder eine gefunden wurde. Der Kulturpalast Unterwellenborn zeigt uns, wie es auch anders aussehen kann. Für ihn bleibt zu hoffen, dass er bald die ihm gebührende Renaissance erfährt. Und der Kleinen Bühne natürlich viele Besucher!

Neue Kleinkunstbühne in Saalfeld mit Konzert eingeweiht