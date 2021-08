Kulturpalast Unterwellenborn: Was ist er uns wert?

Unterwellenborn. Zu einer Diskussionsrunde über den Wert von Denkmälern wird im September in die Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn eingeladen.

„Denk mal: Was uns Denkmäler unserer jüngsten Geschichte Wert sind – der Kulturpalast Unterwellenborn“, so lautete das Thema einer Veranstaltung zum Tag des offenen Denkmals am 12. September, 15 Uhr, in der Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn. Gemeinsam laden dazu der Verein Kulturpalast Unterwellenborn und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie ein.

„Am Tag des Denkmals kämpfen wir um den Kulturpalast Unterwellenborn, der ein großartiges Denkmal aus DDR-Zeiten ist, ein Kulturpalast fürs Volk, mit dem eine Kulturpolitik betrieben wurde, die breiten Schichten die kulturelle Betätigung ermöglichte“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Die aktuellen Entwicklungen um den Kulturpalast seien mehr als besorgniserregend. Immer und immer wieder werde eingebrochen und es würden wertvolle originale Gegenstände gestohlen wie die kostbaren Kronleuchter und große Teile der historischen Bühnentechnik.

Ein Objektschutz, für den der Eigentümer zuständig wäre, finde nicht statt, die Einbrüche haben erhebliche Folgeschäden. Noch immer dürfe der Verein, der sich für den Erhalt des Kulturpalastes engagiert, den Kulturpalast nicht betreten, geschweige nutzen.

Als Diskutanten werden unter anderen erwartet Holger Reinhardt, Landeskonservator Thüringens, Tobias Knoblich, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, der Musiker Dirk Zöllner, Schauspieler Peter Bause sowie Torsten Ströher, Vereinsvorsitzender Kulturpalast Unterwellenborn.