Markus Büttner, Vorsitzender des Fördervereins der Max- und Moritzbahn e.V., vor dem Bahnhofsgebäude in Lichte.

Schmiedefeld. Über 200 Teilnehmer am 29. August ab 14 Uhr am Schmiedefelder Bahnhof erwartet. Ortsbürgermeister Ulrich Körner: „Wir müssen Druck ausüben.“

Kundgebung für die Max- und Moritzbahn in Schmiedefeld

Die Forderungen nach einer Wiederbelebung der Max- und Moritzbahn werden energischer: Für Samstag, den 29. August, ist ab 14 Uhr am Bahnhof Schmiedefeld eine Kundgebung angemeldet worden. Initiator ist eine Interessengemeinschaft von Bahnfreunden, zu denen der Vorsitzende des Fördervereins der Max- und Moritzbahn, Markus Büttner, gehört, aber auch der in Gräfenthal geborene und in Berlin lebende Opernsänger Heiner Paschold.