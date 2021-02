Der Marktplatz in Saalfeld.

Saalfeld. Dabei soll den Opfern des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau gedacht werden.

Kundgebung gegen Rassismus in Saalfeld

Am 19. Februar jährt sich der rechtsterroristische Anschlag von Hanau, bei dem neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet wurden, zum ersten Mal. Im Nachgang der rassistischen Morde erschoss der Täter erst seine Mutter und dann sich selbst.

Aus diesem Anlass findet am Freitag ab 14 bis circa 18 Uhr eine Kundgebung auf dem Markt in Saalfeld statt. Die Anmelderin und Linken-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss erklärt dazu vorab: „Seit 1990 sind über 200 Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland zu beklagen. Wir laden ein, ihrer zu gedenken, Texte ihrer Angehörigen zu hören und die Forderungen unter anderem der ‘Initiative 19. Februar Hanau’ wahrzunehmen und zu verbreiten.“

Das Haskala weist darauf hin, dass Teilnehmer verpflichtet sind, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den Mindestabstand einzuhalten und bei Symptomen einer Covid-19-Erkrankung nicht an der Kundgebung teilzunehmen.