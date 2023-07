Kunstausstellung „Lieblingsorte unserer Kinder“ in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Arbeiten aus dem Schülerwettbewerb des Landkreises in der Galerie im Schloss Saalfeld

Unter dem Motto „Male deinen Lieblingsort im Landkreis“ hatte der Kunstverein Saalfeld mit Unterstützung des Landratsamtes zu Jahresbeginn einen Malwettbewerb ausgerufen. Ab Donnerstag, 27. Juli, können die Kunstwerke der Kinder und Jugendlichen in der Saalfelder Galerie im Schloss besichtigt werden.

„Alle Teilnehmer haben uns mit ihrer Kreativität beeindruckt – diese machen sie für jeden zugänglich“, so Landrat Marko Wolfram im Hinblick auf die Ausstellung. Alle Werke der insgesamt 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 10 bis 18 Jahren werden ausgestellt. Die Bilder zeigen u.a. das Schallhaus Rudolstadt, das Chrysopras-Wehr in Bad Blankenburg, das Grenzbahnhofmuseum in Probstzella und das Feenwäldchen in Saalfeld. In der Altersklasse 10-12 Jahren belegt Romy Fischer den 1. Platz, Zweite wurde Elise Scherf und den dritten Platz belegt Maike Leonie Knüpfer. In der Altersgruppe 13-18 Jahre gewann die 14-jährige Madeline Scholz den 1. Platz, Zweite wurde Rebeca Dos Santos und Dritte Stephanie Gütter.

bis 31. August; Eröffnung: Donnerstag, 27. Juli, 16 Uhr, Galerie im Saalfelder Schloss, Haus I des Landratsamtes, Schlossstraße 24