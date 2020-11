Der Berliner Liedermacher Lüül und seine kongeniale Begleiterin Kerstin Kaernbach in Bad Blankenburg.

Kunstkreis Bad Blankenburg geht mit Konzert in die Kunstpause

Es waren Lebenslieder, die der Sonntagabend für die Besucher im Saal des Bad Blankenburger Vereinshauses bereithielt. Lieder über das Leben, aus dem Leben und über das Miteinanderleben. Mit Stoff zum Nachdenken.

Als Duo machten der Berliner Liedermacher Lüül und seine kongeniale Begleiterin Kerstin Kaernbach Lust auf das Album „Fremdenzimmer“. Lüül hat viel zu sagen. Keine Selbstverständlichkeit im heutigen Musikbusiness. Dazu werden die Texte in ein vielschichtiges Konglomerat aus Pop, Chanson und Folklore gekleidet. Immer eingängig, nie banal. „Wankelmut“ glänzt zum Beispiel mit einer singenden Säge, „Dreier“ besitzt ein wenig „Element of Crime“-Flair. Lieder aus dem Leben, über das Leben, über Schicksale, kleine erlebte Geschichten.

Die Musik dazu ist handgemacht, vielfältig, mal ruhig zart, mal ruppig, mal beschwingt, und immer diese unverwechselbare raue Stimme. Die beiden Musiker eint, dass sie mit der Musik das transportieren wollen, was sie in der Welt bewegt. So ging wie im Fluge ein vorerst letzter unterhaltsamer und denkwürdiger Konzertabend vorüber.