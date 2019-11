Am späten Samstagabend, den 2. November, brannte das Dachgeschoss des ehemaligen CJD-Gebäudes auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte in Schmiedebach (Stadt Lehesten) vollständig aus.

100 Kameraden der umliegenden Feuerwehren waren bis in den Sonntagmorgen hinein im Einsatz, konnten das Niederbrennen aber kaum mehr aufhalten. Rund 100.000 Euro Sachschaden entstanden. Nun ist die Brandursache geklärt: Wie von der Landespolizeiinspektion Saalfeld (LPI) zu erfahren ist, war ein Kurzschluss der Auslöser.

LPI-Pressesprecherin Stefanie Kurrat zufolge sei der Kurzschluss an einer Steckdosenzuleitung in einer „vorgeblendeten Trockenbauwand“ im Bereich des Badezimmers zur Außenwand geschehen und habe vermutlich durch die Bauweise dieser Wand das Feuer ausgelöst und sei so auch genährt worden. „Brandstiftung als Ursache scheidet aus“, so Kurrat.