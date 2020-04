Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

L2384 zwischen Bucha und Staumauer Hohenwarte bleibt weiterhin vollgesperrt

Die Landstraße 2384 zwischen Bucha und Staumauer Hohenwarte bleibt bis voraussichtlich 30. Oktober vollgesperrt. Das teilt das Thüringer Bauamt mit. Grund für die Sperrung seien Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn im Anschluss an die derzeitige Verlegung einer Trinkwasserleitung. Eine Umleitung ab Buch über die L1105, Kamsdorf, die L1106 und Kaulsdorf nach Hohenwarte sei weiterhin in beide Richtungen ausgeschildert, heißt es in der Pressemitteilung.