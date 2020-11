Lachenwehr in Volkstedt muss weichen

Insgesamt neun Riegel aus Steinen, die derzeit eingebaut werden, sollen auch am ehemaligen Lachenwehr in Rudolstadt-Volkstedt die Durchlässigkeit für schwimmschwache Fische erhöhen. Das erklärte Bauleiter Alexander Greiner der Ostthüringer Zeitung. Nachdem die Sohlgleiten der Saale am Teile- und am Zeisswehr in Saalfeld sowie am Volkstedter Wehr bis auf Restarbeiten abgeschlossen sind, erfolgt nun der Umbau an der Lache. Der von der Firma RK Landschaftsbau Dittersdorf realisierte Wehrumbau im Auftrag des Landes hat einen Wertumfang von mehr als fünf Millionen Euro.