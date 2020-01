Lachsalven mit Leipziger Pfeffermühle in Saalfeld

Bereits seit 2018 mit ihrem Programm „Agenda 007“ auf Tour, gastierte die 1954 gegründete Leipziger Pfeffermühle nun im fast voll besetzten Meininger Hof. Als trotteliges Trio vom Nachrichtendienst nahmen sie unter anderem Migration, innere Sicherheit und Überwachungstendenzen, von denen Orwell nur träumen konnte, auf die Schippe.

Da sollen zum Beispiel mit einer dilettantisch getarnten Drohne in Taubengestalt potenzielle Gefährder entdeckt werden. Doch selbst die so verlässlich geglaubten Feindbilder sind nicht mehr das, was sie mal waren. „Wie soll man denn heute wissen, ob der Islamist mit Vollbart nicht doch so sein Sojamilchhipster ist?!“, fragte Matthias Avemark in der Rolle des Conférenciers und Geheimdienstchefs.

In der Groteske eines kleinbürgerlichen Kleingartenpächters aus Sachsen, der einen jungen Syrer als neuen Nachbarn in der Kolonie begrüßt, offenbart sich neben der Spiellust des Ensembles auch die oft derbe, aber nie ungekonnt wirkende Schärfe ihrer Autoren. Parzellenkönig Avemarg schärft dem Zugewanderten ein, im Sinne gelungener Integration die Steinigung der Frau doch bitte zu unterlassen - oder wenigstens nicht während der Ruhezeiten. Allerlei Belehrungen später um ein persönliches Wort gebeten, kommt von dem Neuen aus dem Orient nur ein makellos sächsisches „’s is furschbar!“