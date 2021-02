Ladendieb ohne Maske in Saalfeld geschnappt

Am Donnerstagmorgen betrat ein 19-Jähriger einen Supermarkt in Saalfeld und steckte dort mehrere Gegenstände in seine Kleidung. Beim Passieren des Kassenbereiches ohne zu Bezahlen, wurde er daraufhin angesprochen. Hier gab er zunächst nur den Diebstahl von einer Ware zu. Das restliche Beutegut hielt er weiterhin am Körper versteckt. Dieses fanden aber die hinzugerufenen Polizeibeamten bei einer Durchsuchung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hielt sich der Mann weiterhin in der Nähe des Einkaufsmarktes auf und entschloss sich, nochmals hinein zu gehen und diesmal eine Flasche Schnaps zu stehlen.

Nach kurzer Fahndung fanden ihn die Polizisten mit seiner Beute. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch und, da er bei seinen Taten keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, wegen Verstoß gegen die Infektionsschutzbestimmungen.

