Ladendieb verletzt Angestellte mit Messer - Serie von Einbrüchen

Ladendieb verletzt Angestellte mit Messer: Haftbefehl

Am Mittwochabend beobachtete in einem Einkaufsmarkt in Saalfeld ein Ladendetektiv, wie eine Frau verschiedene Waren in den Rucksack ihres männlichen Begleiters steckte. Nachdem Kassenbereich wurden beide angesprochen, wobei der Mann plötzlich ein Messer zückte. Eine Angestellte des Marktes ging dazwischen und wurde an der Hand verletzt.

Als ein weiterer Kunde zur Hilfe eilte, konnte der Täter schließlich überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Während die 35-jährige (Mit-)Täterin nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, erließ das Amtsgericht Rudolstadt Tag Haftbefehl gegen den mehrfach polizeibekannten 23-Jährigen.

Serie von Einbrüchen in Gärten- bzw. Garagen

Zwischen 16. und 17. Februar kam es in einem Garten und mehreren Garagen im Schneidmühlenweg bzw. in der Oberen Bergbahnstraße in Oberweißbach zu zahlreichen Einbrüchen. Hier entwendeten der oder die Täter u. a. ein blaues Moped Simson S51, verschiedene Werkzeuge, einen Mopedanhänger und eine Akku-Bohrmaschine. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 700,- Euro. Hinweise zur Tat, Tätern und dem Verbleib der entwendeten Gegenstände erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de).

