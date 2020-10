Ladendieb zückt Messer - Mit 2 Promille gestoppt

Ladendieb zückt Messer

Am Dienstag wurden in den Mittagsstunden zwei Ladendiebe in einem Supermarkt in Saalfeld festgestellt. Dabei wehrte sich ein 23-Jähriger, zückte ein Taschenmesser und flüchtete. Er konnte aber kurze Zeit später durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der 16- und 23-Jährige wieder entlassen.

Audi-Fahrer mit 2 Promille unterwegs

Dienstagabend gegen 23 Uhr kontrollierten Beamte einen 55-jährigen Audi-Fahrer in der Nähe von Dörnfeld. Dabei wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 2 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme und Anzeigenerstattung waren die Folge.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf B88 - Polizeihubschrauber vor Ort