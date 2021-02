Saalfelds Markt mit der Einkaufspassage Unter den Liden in diesen Wintertagen. Kleine, inhabergeführte Geschäfte schneiden bei der Kundenbefragung besonders gut ab.

Läden in Saalfeld-Rudolstadt sind bei Freundlichkeit spitze

90 Firmen aus elf Branchen hat das Deggendorfer Marktforschungsinstituts MF Consulting Marc Loibl im November/Dezember 2020 im Rahmen des 1. Saalfelder-Rudolstädter Kundenspiegels unter die Lupe genommen. 908 Personen wurden in einer repräsentativen Stichprobe befragt, in welchen der auf einem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie in den letzten zwölf Monaten etwas gekauft haben und wie sie zufrieden waren. Die Ergebnisse sind durchaus interessant.