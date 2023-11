Längst nicht nur Schwarzburgs Kindergarten strukturell bedroht

Am Memorialmuseum in Oberweißbach kündet dieses Schild von der pädagogischen Leistung des berühmtesten Sohnes der früheren Stadt.

Schwarzatal. Fröbels Urenkel kämpfen in der Region mit dem Pferdefuß der Landespläne vom dritten beitragsfreien Kindergartenjahr.

Was wohl Friedrich Fröbel, der berühmteste Oberweißbacher und Erfinder der Kindergarten-Idee und Exporteur des Begriffs als Eigenname in weltweit 40 Sprachen sagen würde, wenn er heute die Zeitung aufschlüge und lesen müsste, dass all die Pflanzen, die aus seinen Ideen zur Kinderbetreuung nach heutigem Stand führten, als strukturell unterfinanziert gelten?

Am Donnerstag Thema im Sozialausschuss des Stadtrats

Ganz so dramatisch hat Ulf Ryschka, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal, sein Schreiben an Thüringens Bildungsminister Helmut Holter nicht begonnen, doch ein Brandbrief darf das Schreiben trotzdem genannt werden. Es liegt zusammen mit dem finanziellen Überblick auch dem Sozialausschuss des Schwarzataler Stadtrates vor, der das Thema auf seiner Tagesordnung für die Sitzung am Donnerstag (16. November) hat.

Spätestens, seit der Förderverein des Schwarzburger Kindergartens “Waldstrolche” die von der Gemeinde geäußerte Bedrohung vor einem Monat öffentlich machte, geht die Sorge um, dass im Schwarzatal die Kindergärten mit massiven Kostensteigerungen zu kämpfen haben werden.

Strukturelle Unterfinanzierung angeprangert

Ulf Ryschka argumentiert, das sich im Zusammenhang mit dem Wunsch von Abgeordneten des Thüringer Landtages nach einem dritten beitragsfreien Jahr eine wichtige Frage stelle. Bei der Finanzierung der Kindergärten müssten die Kommunen jedenfalls feststellen, dass das Konnexitätsprinzip nicht gilt. Ryschka meint damit den Grundsatz, dass die Aufgaben- und die Finanzverantwortung zusammengehören, wer also über eine Aufgabe entscheidet, müsse sie auch finanzieren.

Der Brief untermauert den Warnruf mit Details: In den letzten Jahren sei eine erhebliche Steigerung der Ausgaben bei den Schwarzatal-Kindergärten festzustellen. Dies gelte unabhängig von der Frage, ob da etwa schlecht gewirtschaftet werde: Alle Kindergärten seien in freien Trägern, die Vielfalt von vier Trägern ermögliche die Vergleichbarkeit. Mit Ausnahme der Gemeinde Katzhütte lägen auch die Elternbeiträge im Landesdurchschnitt oder sogar darüber.

In Schwarzburg soll die Gemeinde nach 161.000 Euro im Jahre 2022 für 2024 nun 264.000 Euro bezahlen, hinzu kommen 42.000 Euro für die Verwirklichung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Gemessen an den aktuellen Planungen müsste die Gemeinde 41% ihrer Ausgaben im Verwaltungshaushalt für die Betreuung der Kinder ausgeben. Von notwendigen Investitionen sei in diesem Zusammenhang noch nicht gesprochen.

Der Kindergarten Schwarzburg erreiche, wie die meisten Kindergärten in der Verwaltungsgemeinschaft, eine Auslastung von über 80 Prozent.

Spendenaktionen können keine Lösung sein

Ulf Ryschka argumentiert: “Die Zufriedenheit der Eltern mit der Einrichtung in Schwarzburg erreicht Höchstwerte, dennoch wird die Schließung diskutiert. Sie ist für die Gemeinde Schwarzburg ultima ratio.”

Derweil haben die Eltern eine Spendenaktion ins Leben gerufen und wollen sich auch mit Eigenleistungen einbringen, um den Zuschussbedarf zu reduzieren. Spendenmittel zur Sicherstellung des laufenden Betriebs eines Kindergartens? Das kann nicht unser

gemeinsames Ziel sein! Sie steht aber mit dem Rücken zur Wand. Soll sie wegen der steigenden Zuschussbedarfe beim Kindergarten ein Haushaltssicherungskonzept erstellen und zur Deckung des ihr verfassungsrechtlich zustehenden Finanzbedarfes Bedarfszuweisung beantragen?

Aufschlag bei Schlüsselzuweisungen als Mogelpackung

Ulf Ryschka legt den Finger in die Wunde: Während die Ausgaben für die Kindergärten sprunghaft gestiegen sind, machen die Zuweisungen des Landes diese Entwicklung nicht mit. Die Pauschalen sind seit 2021 unverändert. Lediglich eine zusätzlich Landespauschale kam vor Jahren hinzu. Die Gemeinden fühlen sich zunehmend vom Land allein gelassen.

Der oft aus Ihrem Haus gehörte Hinweis, die Kommunen bekämen neben den direkten Zuweisungen für die Kinderbetreuung auch den entsprechenden Bedarf im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches anerkannt, treffe nur bedingt zu. Zum einen sei der Bedarf viel zu gering bemessen. Die aktuellen Lohnkostensteigerungen durch die Tarifanpassungen sind nicht berücksichtigt, auch verlangen die Regeln, dass die Kommune einen festen Prozentsatz an den Landkreis abgeben muss.

Und Ulf Ryschka rechnet den schlimmstmöglichen Fall der Schließung für Schwarzburg durch: Für jedes Schwarzburger Kind die Wunsch- und Wahlrechtspauschale von 702 Euro pro Kopf und Monat zu bezahlen, summiere sich auf 101.000 Euro - statt 264.000.

Auch in Sitzendorf ist die Kostenschätzung da

Und Schwarzburg ist kein Einzelfall: Für Sitzendorf mit seinen 746 Einwohner hat der Träger 575.000 Euro angemeldet, in nur zwei Jahren ein Anstieg um gut 90.000 Euro. Die Gemeinde hat gerade erst die Elternbeiträge um 15 Prozent auf bis zu 178 Euro angehoben.

Ulf Ryschka fragt: “Soll der Elternschaft in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation eine erneute Beitragserhöhung zugemutet werden? Während diese sofort nach in Krafttreten zu zahlen wäre, nimmt sich das Land das Recht heraus, diese erst im folgenden Kindergartenjahr zahlen zu wollen und auch nur dann, wenn sie bereits am 1. März wirksam war. Eine Ungleichbehandlung, die man Eltern nur schwer erklären kann.”

Appelle an die Landtagsfraktionen

Und weiter: Katzhütte soll statt 386.000 Euro, nun 476.000 Euro bezahlen, das sind 23 Prozent mehr.

In eindringliche Appelle, hier Abhilfe zu schaffen, stimmt inzwischen auch der Landrat und der Gemeinde- und Städtebundes des Landkreises ein. Marko Wolfram (SPD) und Steffen Kania haben sich an die Fraktionen des Landtag um Hilfe gewandt.