Landesamt bedauert Gefahr am Zeisswehr für Kanuten

Derzeit wird an der Saale in Saalfeld das Teilewehr umgebaut.

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hat auf Kritik von Kanu-Sportlern und Wasserwanderern am umgebauten Zeisswehr in Saalfeld reagiert. „Dass sich die Befahrbarkeit der Gleite in der Praxis bei höheren Wasserständen als problematisch darstellt, ist bedauerlich“, so das TLUBN auf Anfrage der Redaktion.